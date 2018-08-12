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ürperten uygulama

Giriş Tarihi: 12.08.2018 12:25 Güncelleme Tarihi: 12.08.2018 12:27
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ürperten uygulama
Tüyler ürperten uygulama

Guatemala'da lanarak özel mezarlıklara konulan ler, yakınları gerekli kirayı ödemedikleri gerekçesiyle mezarlıkları kırarak yerlerinden tahliye ediliyor.

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ürperten uygulama
Tüyler ürperten uygulama

Guatemalalı mezar temizleyicileri, yakınları tarafından düzenli olarak mezar ücreti ödenmeyen cesetleri yerlerinden çıkararak yeni müşterileri yer açıyor.

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ürperten uygulama
Tüyler ürperten uygulama

Bir süre bir depoda istiflenerek tutulacak bedenler, yakınları tarafından sahiplenilmezse, bir plastik torbaya konularak kimsesizler gömüldüğü toplu mezarlardan birini defnediliyor.

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ürperten uygulama
Tüyler ürperten uygulama

Guatemala şehrinden gerçeleşen bu inanılmaz tahliye görüntüleri görenleri şaşırtsa da bölge insanı için alışılageldik bir durum.

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ürperten uygulama
Tüyler ürperten uygulama

Sadece ağzını ve burunun bir maske ile kapatarak bu işlemi gerçekleştiren mezar temizleyicisi ise bunun artık kendisi için sıradan bir hal aldığını anlatıyor.

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ürperten uygulama
Tüyler ürperten uygulama

Fotoğrafları çeken Jorge Dan Lopez ise bunun tam aksini ifade ederek gördüğü manzarayı ürkütücü olarak nitelendiriyor.

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ürperten uygulama
Tüyler ürperten uygulama

Guatemala'da ayrıca 6 yıl içinde mezar parasının ödenmesinin yanı sıra, yakınları ölenler, her 4 yılda bir mezar kirası da ödemek zorunda.

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