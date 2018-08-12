Tüyler ürperten uygulama

Guatemala'da mumyalanarak özel mezarlıklara konulan ölüler, yakınları gerekli kirayı ödemedikleri gerekçesiyle mezarlıkları kırarak yerlerinden tahliye ediliyor. Guatemalalı mezar temizleyicileri, yakınları tarafından düzenli olarak mezar ücreti ödenmeyen mumya cesetleri yerlerinden çıkararak yeni müşterileri yer açıyor. Bir süre bir depoda istiflenerek tutulacak mumya bedenler, yakınları tarafından sahiplenilmezse, bir plastik torbaya konularak kimsesizler gömüldüğü toplu mezarlardan birini defnediliyor. Guatemala şehrinden gerçeleşen bu inanılmaz tahliye görüntüleri görenleri şaşırtsa da bölge insanı için alışılageldik bir durum. Sadece ağzını ve burunun bir maske ile kapatarak bu işlemi gerçekleştiren mezar temizleyicisi ise bunun artık kendisi için sıradan bir hal aldığını anlatıyor. Fotoğrafları çeken Jorge Dan Lopez ise bunun tam aksini ifade ederek gördüğü manzarayı ürkütücü olarak nitelendiriyor. Guatemala'da ayrıca 6 yıl içinde mezar parasının ödenmesinin yanı sıra, yakınları ölenler, her 4 yılda bir mezar kirası da ödemek zorunda.