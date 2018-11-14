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nda yaşamını yitiren nişanlısının isteğini yerine getirdi

Düşen uçakta ölen nişanlısı için tek başına düğün fotoğrafı çektirdi.

Giriş Tarihi: 14.11.2018 14:49 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 14:50
Uçak kazasında yaşamını yitiren nişanlısının isteğini yerine getirdi

Intan Syari ve Nanda Pratama 11 Kasım'da evlenecekti.

Uçak kazasında yaşamını yitiren nişanlısının isteğini yerine getirdi

Fakat Pratama, düğün için Cakarta'dan Pangkal Pinang'a gelirken, uçaktaki diğer 188 kişiyle birlikte hayatını kaybetti.

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Uçak kazasında yaşamını yitiren nişanlısının isteğini yerine getirdi

Syari, fotoğrafı nişanlısının son arzusunu yerine getirmek için çektirdiğini söyledi.

Uçak kazasında yaşamını yitiren nişanlısının isteğini yerine getirdi

Intan Syari, Instagram'da fotoğrafı "Tarif edilmez bir acı duymama rağmen senin için hala gülümseyebiliyorum. Bana hep söylediğin gibi güçlü olmak zorundayım" notuyla paylaştı.

Uçak kazasında yaşamını yitiren nişanlısının isteğini yerine getirdi

Syari, nişanlısının düğünden önce "Ben düğüne yetişemezsem, sen makyajını yap, gelinliğini giy, beyaz çiçeklerle fotoğraf çektirip bana yolla" sözlerini söylediğini belirtti.

Uçak kazasında yaşamını yitiren nişanlısının isteğini yerine getirdi

Syari'nin "ilk aşkım" dediği nişanlısıyla ortaokuldan beri arkadaş oldukları belirtiliyor. Doktor olan Pratama, düğünden önce bir konferans için Cakarta'ya gitmişti.

Uçak kazasında yaşamını yitiren nişanlısının isteğini yerine getirdi

Cakarta-Pangkal Pinang seferi sırasında kalkışından hemen sonra denize düşen Boeing 737 tipi uçakta kurtulan olmamıştı.

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