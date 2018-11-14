Uçak kazasında yaşamını yitiren nişanlısının isteğini yerine getirdi

Düşen uçakta ölen nişanlısı için tek başına düğün fotoğrafı çektirdi. Intan Syari ve Rio Nanda Pratama 11 Kasım'da evlenecekti. Fakat Pratama, düğün için Cakarta'dan Pangkal Pinang'a gelirken, uçaktaki diğer 188 kişiyle birlikte hayatını kaybetti. Syari, fotoğrafı nişanlısının son arzusunu yerine getirmek için çektirdiğini söyledi. Intan Syari, Instagram'da fotoğrafı 'Tarif edilmez bir acı duymama rağmen senin için hala gülümseyebiliyorum. Bana hep söylediğin gibi güçlü olmak zorundayım' notuyla paylaştı. Syari, nişanlısının düğünden önce 'Ben düğüne yetişemezsem, sen makyajını yap, gelinliğini giy, beyaz çiçeklerle fotoğraf çektirip bana yolla' sözlerini söylediğini belirtti. Syari'nin 'ilk aşkım' dediği nişanlısıyla ortaokuldan beri arkadaş oldukları belirtiliyor. Doktor olan Pratama, düğünden önce bir konferans için Cakarta'ya gitmişti. Cakarta-Pangkal Pinang seferi sırasında kalkışından hemen sonra denize düşen Boeing 737 tipi uçakta kurtulan olmamıştı.