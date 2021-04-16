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Giriş Tarihi: 16.04.2021 15:47Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 15:48
UFO mu? Gizli askeri bir uçak mı? Las Vegas'ta görülen cisimler şaşkına çevirdi
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan piramit şeklinde olan UFO videosu sosyal medyayı sallamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) videonun gerçek olduğunu ve ABD donanma personeli tarafından çekildiğini duyurmuştu. Kimine göre piramit şeklindeki uzay gemisi, gerçekte gizli bir uçak. Yıllardan beridir TR-3A Black Manta casus uçağının üçgen veya piramit UFO iddialarına yol açtığı söyleniyor. Bu olaylar konuşulurken bu sefer, Las Vegas'tan ilginç görüntüler geldi. Las Vegas'ta UFO'lar görüldü. İşte konuyla ilgili detaylar...