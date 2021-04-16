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Haberler Galeri UFO mu? Gizli askeri bir uçak mı? Las Vegas'ta görülen cisimler şaşkına çevirdi
Giriş Tarihi: 16.04.2021 15:47 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 15:48

mu? Gizli askeri bir uçak mı? 'ta görülen cisimler şaşkına çevirdi

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan piramit şeklinde olan videosu sosyal medyayı sallamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) videonun gerçek olduğunu ve ABD donanma personeli tarafından çekildiğini duyurmuştu. Kimine göre piramit şeklindeki uzay gemisi, gerçekte gizli bir uçak. Yıllardan beridir TR-3A Black Manta casus uçağının üçgen veya piramit UFO iddialarına yol açtığı söyleniyor. Bu olaylar konuşulurken bu sefer, 'tan ilginç görüntüler geldi. Las Vegas'ta UFO'lar görüldü. İşte konuyla ilgili detaylar...

UFO mu? Gizli askeri bir uçak mı? Las Vegas'ta görülen cisimler şaşkına çevirdi

Piramit şeklindeki hakkında tartışmalar devam ederken, semalarında görülen UFO'lar gündeme damgasını vurdu. İddiaya göre havada iki UFO var, fakat bir tanesi daha uzakta olduğu için tam görülmüyor. Diğeri belli oluyor.

UFO mu? Gizli askeri bir uçak mı? Las Vegas'ta görülen cisimler şaşkına çevirdi

İddia sahibine göre her iki uzay gemisi havada bir süre asılı kaldı ve daha sonra hızla yok oldular.

Las Vegas'ta UFO görüldü iddiası | Video

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UFO mu? Gizli askeri bir uçak mı? Las Vegas'ta görülen cisimler şaşkına çevirdi

Videoyu izleyen komplo teorisyenlerinden bazıları ise Nellis Hava Üssü'nün yakın bir yerde olduğunu, gizli askeri uçak olabileceğini de ileri sürdü.

UFO mu? Gizli askeri bir uçak mı? Las Vegas'ta görülen cisimler şaşkına çevirdi

Dudak uçuklatan iddialarıyla tanıdığımız Scott C. Waring ise yine videoya farklı bir yorum yaptı. Waring, videoda görülen 'ların gizli askeri uçaklar olduğunu, fakat bu uçakların da uzaylı teknolojisiyle geliştirildiğini ileri sürdü.

UFO mu? Gizli askeri bir uçak mı? Las Vegas'ta görülen cisimler şaşkına çevirdi
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