Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor!

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olarak anılan Zimbabve'de sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar dünyada büyük yankı uyandırıyor. Ülkelerinin içinde bulunduğu durumu umursamayan gençler bakın ailelerinin kazancıyla nasıl keyif çatıyorlar... Vatandaşlarının çoğunluğu yoksul olan ülkede zengin çocuklarının lüks yaşamı görenleri şaşırtıyor. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Zimbabve'nin görünmeyen yüzü oldukça farklı hayatlar barındırıyor. Pahalı marka kıyafetler, altından saatlerle bezeli insanların hayatı, fotoğraflara bakanları ülkenin gerçeklerinden oldukça uzak bir atmosfere götürüyor. Maddi güçlerini sosyal medyada sergilemekten çekinmeyen Zimbabveli gençlerin yayınladığı kareler sanal alemde büyük yankı uyandırıyor. Onlarca araba, özel jetler ve üzerinde tekrar görmeyeceğiniz sayısız kıyafetler...