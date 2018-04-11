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Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor!

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olarak anılan 'de sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar dünyada büyük yankı uyandırıyor.

Giriş Tarihi: 11.04.2018 15:32 Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 15:37
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Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor!
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor!

Ülkelerinin içinde bulunduğu durumu umursamayan gençler bakın ailelerinin kazancıyla nasıl keyif çatıyorlar...

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Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor!
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor!

Vatandaşlarının çoğunluğu yoksul olan ülkede zengin çocuklarının lüks yaşamı görenleri şaşırtıyor.

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Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor!
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor!

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan 'nin görünmeyen yüzü oldukça farklı hayatlar barındırıyor.

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Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor!
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor!

Pahalı marka kıyafetler, altından saatlerle bezeli insanların hayatı, fotoğraflara bakanları ülkenin gerçeklerinden oldukça uzak bir atmosfere götürüyor.

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Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor!
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor!

Maddi güçlerini sosyal medyada sergilemekten çekinmeyen li gençlerin yayınladığı kareler sanal alemde büyük yankı uyandırıyor.

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Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor!
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor!

Onlarca araba, özel jetler ve üzerinde tekrar görmeyeceğiniz sayısız kıyafetler...

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Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor!
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor!
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