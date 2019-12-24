Ülkeyi karıştırdı! Kadın gardiyan erkek mahkumla ilişki yaşamaktan tutuklandı

Britanya ülkesi Galler bu skandalla çalkalanıyor! Erkek mahkuma aşık olup ilişkiye giren kadın gardiyan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkumla gardiyanın akıllı saatler aracılığıyla birbirlerine cinsel içerikli fotoğraflar ve videolar gönderdikleri ortaya çıktı. Galler'in Wrexham şehrinde bulunan Berwyn hapishanesinde görevli kadın gardiyan ve mahkumun yaşadığı ve ortaya çıkan bu skandal ülkede büyük olay oldu. Haberin detayları ise öğrenenleri şaşırtacak cinsten detaylarla dolu.