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Ülkeyi karıştırdı! Kadın gardiyan erkek mahkumla ilişki yaşamaktan tutuklandı

Britanya ülkesi bu skandalla çalkalanıyor! Erkek mahkuma aşık olup ilişkiye giren kadın gardiyan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkumla gardiyanın akıllı saatler aracılığıyla birbirlerine cinsel içerikli fotoğraflar ve videolar gönderdikleri ortaya çıktı. Galler'in Wrexham şehrinde bulunan Berwyn hapishanesinde görevli kadın gardiyan ve mahkumun yaşadığı ve ortaya çıkan bu skandal ülkede büyük olay oldu. Haberin detayları ise öğrenenleri şaşırtacak cinsten detaylarla dolu.

Giriş Tarihi: 24.12.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 09:59
Ülkeyi karıştırdı! Kadın gardiyan erkek mahkumla ilişki yaşamaktan tutuklandı

'in Wrexham şehrinde bulunan Berwyn hapishanesinde görevli kadın gardiyan, erkek mahkumla ilişki yaşamak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ülkeyi karıştırdı! Kadın gardiyan erkek mahkumla ilişki yaşamaktan tutuklandı

Olayın detayları ise gerçekten şaşkına çeviren bir türden!

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Ülkeyi karıştırdı! Kadın gardiyan erkek mahkumla ilişki yaşamaktan tutuklandı

Olay, 'in Wrexham kentinde meydana geldi.

Ülkeyi karıştırdı! Kadın gardiyan erkek mahkumla ilişki yaşamaktan tutuklandı

Avukatının ifadelerine göre; bunalımda ve duygusal boşlukta olan 27 yaşındaki Ayshea Louise Gunn, Khuram Razaq isimli mahkuma aşık oldu.

Ülkeyi karıştırdı! Kadın gardiyan erkek mahkumla ilişki yaşamaktan tutuklandı

Aşk, kısa sürede birlikteliğe dönüştü.

Ülkeyi karıştırdı! Kadın gardiyan erkek mahkumla ilişki yaşamaktan tutuklandı

Hapishanede gizli görüşmelere varan yakınlaşmalar yaşandı.

Ülkeyi karıştırdı! Kadın gardiyan erkek mahkumla ilişki yaşamaktan tutuklandı

Kadın gardiyan Ayshea Louise Gunn, hapishanede tutuklu bulunan Khuram Razaq isimli mahkumla birçok kez ilişki yaşadıklarını itiraf etti.

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