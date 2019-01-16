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fitness modeline işkence!

fitness modeli sevgilisi tarafından feci şekilde dövüldü. O anlara ait bazı kanıtları sosyal medya hesabından paylaştı, ortalık ayağa kalktı.

Giriş Tarihi: 16.01.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 12:27
Ünlü fitness modeline işkence!

fitness modelinin paylaşımı şoke etti!

Ünlü fitness modeline işkence!

Kolombiyalı fitness modeli ve antrenör Estefania Pereira, 2 yıldır sevgilisi tarafından çeşitli şiddet olaylarına ve aşağılamalara maruz kaldığını söyledi.

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Ünlü fitness modeline işkence!

27 yaşındaki Estefania, artık daha fazla bu duruma dayanamayarak sonunda sosyal medya hesabından olan biteni duyurdu.

Ünlü fitness modeline işkence!

Estefania, başka kadınların bu hale düşmemesi için, bu durumda olanları da cesaretlendirmek ve onlara ses olmak için bu paylaşımı yaptığını söyledi.

Ünlü fitness modeline işkence!

Genç kadının bedeninin çeşitli yerlerinde yara, yanık ve darbe izleri var.

Ünlü fitness modeline işkence!

Bir fotoğrafında saçlarının yolunduğu görülüyor.

Ünlü fitness modeline işkence!

Bir diğerinde kollarında itiş - kakış ve sıkma nedeniyle oluşan kızarıklıklar var.

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