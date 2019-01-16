Ünlü fitness modeline işkence!

Ünlü fitness modeli sevgilisi tarafından feci şekilde dövüldü. O anlara ait bazı kanıtları sosyal medya hesabından paylaştı, ortalık ayağa kalktı. Ünlü fitness modelinin paylaşımı şoke etti! Kolombiyalı fitness modeli ve antrenör Estefania Pereira, 2 yıldır sevgilisi tarafından çeşitli şiddet olaylarına ve aşağılamalara maruz kaldığını söyledi. 27 yaşındaki Estefania, artık daha fazla bu duruma dayanamayarak sonunda sosyal medya hesabından olan biteni duyurdu. Estefania, başka kadınların bu hale düşmemesi için, bu durumda olanları da cesaretlendirmek ve onlara ses olmak için bu paylaşımı yaptığını söyledi. Genç kadının bedeninin çeşitli yerlerinde yara, yanık ve darbe izleri var. Bir fotoğrafında saçlarının yolunduğu görülüyor. Bir diğerinde kollarında itiş - kakış ve sıkma nedeniyle oluşan kızarıklıklar var.