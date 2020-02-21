Ürkütücü rakam! Koronavirüs bulaşan insan sayısı 76 bin 700'ü aştı
Ürkütücü rakam! Koronavirüs bulaşan insan sayısı 76 bin 700'ü aştı
Ölü sayısının 2 bin'i geçtiği Koronavirüs salgını dünyanın bir numaralı gündemi durumunda. Korkunç salgının bir türlü çaresi bulunamıyor. Son gelen haberlere göre dünyada Koronavirüs bulaşan insan sayısı da giderek artıyor. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti. İşte Koronavirüs hakkında son bilgiler!
Giriş Tarihi: 21.02.2020
08:54
Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
09:02
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