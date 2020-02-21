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  • Ürkütücü rakam! Koronavirüs bulaşan insan sayısı 76 bin 700'ü aştı

Ürkütücü rakam! bulaşan insan sayısı 76 bin 700'ü aştı

Ölü sayısının 2 bin'i geçtiği salgını dünyanın bir numaralı gündemi durumunda. Korkunç salgının bir türlü çaresi bulunamıyor. Son gelen haberlere göre dünyada Koronavirüs bulaşan insan sayısı da giderek artıyor. 'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti. İşte Koronavirüs hakkında son bilgiler!

Giriş Tarihi: 21.02.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 09:02
Ürkütücü rakam! Koronavirüs bulaşan insan sayısı 76 bin 700'ü aştı

Dünyanın endişeyle takip ettiği Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirdi.

Ürkütücü rakam! Koronavirüs bulaşan insan sayısı 76 bin 700'ü aştı

ana karasında 2 bin 236, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 2, Japonya'da 3, Güney Kore, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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Ürkütücü rakam! Koronavirüs bulaşan insan sayısı 76 bin 700'ü aştı

ana karasında 75 bin 465, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 69 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı.

Ürkütücü rakam! Koronavirüs bulaşan insan sayısı 76 bin 700'ü aştı

Tayvan'da da 24 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Ürkütücü rakam! Koronavirüs bulaşan insan sayısı 76 bin 700'ü aştı

ÜLKE ÜLKE VAKA SAYILARI!

Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

Ürkütücü rakam! Koronavirüs bulaşan insan sayısı 76 bin 700'ü aştı

"Japonya 727, Güney Kore 156, Singapur 85, Tayland 35, Malezya 22, Avustralya 17, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 15, Fransa 12, İngiltere 9,

Ürkütücü rakam! Koronavirüs bulaşan insan sayısı 76 bin 700'ü aştı

Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 8, İran 5, İtalya 3, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1."

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