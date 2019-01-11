Utanç verici! 200'ü aşkın tecavüz...

Televizyon programına çıktıktan sonra dünya çapında şöhrete kavuştu. Pop yıldızları, hatta ülkenin yöneticileri 'tedavi' için başvurdu. Ancak Hollandalı bir kadının anlattıkları, kepazeliği ortalığa saçtı. Brezilya'da ruhani yetenekleriyle şifa dağıttığını söyleyen dünyaca ünlü medyum Joao Teixeira de Faria, aralarında kızının da bulunduğu 200'den fazla kadının şikayeti üzerine tecavüz ve taciz suçlamasıyla yargılanacak. 'Tanrı'nın Eli' lakaplı Faria, içine 30 doktorun ruhunun ve başka varlıklarının girdiğini ve hastalarını kendisinin değil bunların iyileştirdiğini söylüyor. 40 yıldan uzun bir süredir medyumluk yapan Faria, kanser dahil her türlü hastalığı tedavi ettiğini iddia ediyor. 2013'te Oprah Winfrey'nin programında yer alınca, uluslararası ün kazandı. 17 Aralık'ta gözaltına alınan Faria'nın 'kliniğinin' bulunduğu Abadiana'daki bir mahkeme, dört kadın adına yapılan dava başvurusunu kabul etti. Savcılar, Faria'nın bu kadınlardan ikisine tecavüz ettiğini söylüyor. Takipçileri ise, medyumun gözaltına alınmasına karşı gösteri düzenledi.