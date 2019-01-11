Utanç verici! 200'ü aşkın tecavüz...

17 Aralık'ta gözaltına alınan Faria'nın 'kliniğinin' bulunduğu Abadiana'daki bir mahkeme, dört kadın adına yapılan dava başvurusunu kabul etti. Savcılar, Faria'nın bu kadınlardan ikisine tecavüz ettiğini söylüyor. Takipçileri ise, medyumun gözaltına alınmasına karşı gösteri düzenledi.