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verici! 200'ü aşkın ...

Giriş Tarihi: 11.01.2019 14:32 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 14:46
Utanç verici! 200'ü aşkın tecavüz...

Televizyon programına çıktıktan sonra dünya çapında şöhrete kavuştu.

Utanç verici! 200'ü aşkın tecavüz...

Pop yıldızları, hatta ülkenin yöneticileri 'tedavi' için başvurdu.

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Utanç verici! 200'ü aşkın tecavüz...

Ancak Hollandalı bir kadının anlattıkları, kepazeliği ortalığa saçtı.

Utanç verici! 200'ü aşkın tecavüz...

Brezilya'da ruhani yetenekleriyle şifa dağıttığını söyleyen dünyaca ünlü medyum Joao Teixeira de Faria, aralarında kızının da bulunduğu 200'den fazla kadının şikayeti üzerine ve taciz suçlamasıyla yargılanacak.

Utanç verici! 200'ü aşkın tecavüz...

'Tanrı'nın Eli' lakaplı Faria, içine 30 doktorun ruhunun ve başka varlıklarının girdiğini ve hastalarını kendisinin değil bunların iyileştirdiğini söylüyor.

Utanç verici! 200'ü aşkın tecavüz...

40 yıldan uzun bir süredir medyumluk yapan Faria, kanser dahil her türlü hastalığı tedavi ettiğini iddia ediyor. 2013'te Oprah Winfrey'nin programında yer alınca, uluslararası ün kazandı.

Utanç verici! 200'ü aşkın tecavüz...

17 Aralık'ta gözaltına alınan Faria'nın 'kliniğinin' bulunduğu Abadiana'daki bir mahkeme, dört kadın adına yapılan dava başvurusunu kabul etti. Savcılar, Faria'nın bu kadınlardan ikisine ettiğini söylüyor. Takipçileri ise, medyumun gözaltına alınmasına karşı gösteri düzenledi.

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