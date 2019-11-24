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Utandıran yolcular! Herkesin içinde yaptılar

Olacak şey değil! Bu görüntüleri midenizi bulandırabilir. Yüzlerce kişiyle yapılan yolculuklar sırasında karşılaşılan bazı manzaralar şoka uğratabiliyor. Yolculuk sırasında çekilen bu görüntüler hayretler içinde bıraktı. Uçakta bazı yolcuların yaptığı hareketler şaşkına çevirecek cinsten olabiliyor. Son yıllarda sosyal medyanın da gelişmesiyle bu utandıran görüntüler dünyanın her yerinde paylaşılıyor. Bu görüntülerden bazıları sizler de çileden çıkarabilir.

Giriş Tarihi: 24.11.2019 14:40 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 14:53
Utandıran yolcular! Herkesin içinde yaptılar

İşte o çileden çıakran manzaralar!

Utandıran yolcular! Herkesin içinde yaptılar
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Utandıran yolcular! Herkesin içinde yaptılar
Utandıran yolcular! Herkesin içinde yaptılar
Utandıran yolcular! Herkesin içinde yaptılar
Utandıran yolcular! Herkesin içinde yaptılar
Utandıran yolcular! Herkesin içinde yaptılar
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