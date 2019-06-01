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hayatını kabusa çevirdi! yerken bile…

yerken, otururken sürekli uyuyor. onun için düşmana dönüştü. Vücyt saatinin olmadığı ve sürekli uyuyakaldığı için birçok şeyi yapamıyor. İşte Belle Hutt'un garip hastalığı…

Giriş Tarihi: 01.06.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 14:51
Uyku hayatını kabusa çevirdi! Yemek yerken bile…

yerken, otururken sürekli istem dışı uyuyakalıyor. Bu rahatsızlığa yakalanmasının sebebi de 15 yaşında olduğu domuz gribi aşısı. Belle yaşadıklarını böyle anlattı.

Uyku hayatını kabusa çevirdi! Yemek yerken bile…

Çoğu kişi için Pazar sabahı alarmı kapatıp, yatakta yorgana kıvrılarak uyumak bir lükstür. , benim içinse bir düşmana dönüştü.

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Uyku hayatını kabusa çevirdi! Yemek yerken bile…

Hayatım aslında çok rutin. Amsterdam'da özel spor eğitmeniyim. Spor yapmayı, arkadaşlarımla alışveriş yapmayı, akşam yemeklerine çıkmayı çok seviyorum. Hepsi sıradan şeyler. Ama sürekli uyuya kalıyorum. Dedi

Uyku hayatını kabusa çevirdi! Yemek yerken bile…

Açıklamalarına devam eden Bella, "bende 'narkolepsi' (gündüz aşırı eğilimi) var. Yani vücut saatim yok. Yani günde sekiz, dokuz defa uyumam gerekiyor. Bazen bunlar 10 saniyelik kısa kestirmeler oluyor. Veya bazen otururken fark etmeden içim geçiyor." diyerek durumu özetlemeye devam etti.

Uyku hayatını kabusa çevirdi! Yemek yerken bile…

Bella, "Bazen de katapleksi (bilinç kaybı olmadan aniden yere düşmeye neden olan kas parezisi) oluyor. Tüm bedenim çöküyor, dizlerim çözülüyor, başım ağırlaşıyor, sanki Güneş ışığı doğrudan yüzüme vuruyor gibi. Böyle olduğunda uyanık kalamıyorum." dedi.

Uyku hayatını kabusa çevirdi! Yemek yerken bile…

Bella'nın konuyla ilgili açıklamaları şöyle: İnsanlar narkolepsi olduğumu duyduklarında kendilerinin de 'sürekli yorulduklarını' veya 'arada kestirmeyi sevdiklerini' söylüyorlar ve benim de benzer şeyler yaşadığımı düşünüyorlar. Ama bu, yorulmakla aynı şey değil. Herkes yoruluyor. Bu bambaşka bir seviye.

Uyku hayatını kabusa çevirdi! Yemek yerken bile…

Her şeyden önce, narkolepsi sadece getirmiyor, aynı zamanda çok tuhaf şeyler yapmama neden oluyor. Akşam yemekteyken uyku atağı geçirebiliyorum.

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