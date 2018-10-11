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çekilen inanılmaz görüntüler!

Giriş Tarihi: 11.10.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 10:02
Uzaydan çekilen inanılmaz görüntüler!

Güneş, Atlas Okyanusu üzerinde batıyor.

Uzaydan çekilen inanılmaz görüntüler!

Birkaç dakika sonra Güneş'in son ışınları da gözden kaybolunca Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bakıldığında Dünya'nın görünen yüzü yavaş yavaş tamamen karanlığa gömülmüş olacak.

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Uzaydan çekilen inanılmaz görüntüler!

6500 KÜÇÜK ADA

İsveç ve Finlandiya arasında kalan Bothnia Körfez'inin güneyinde uzanan Aaland takımadaları, yaklaşık 6500 küçük adadan oluşuyor. Bu adalardan bazıları insanların barınmasına olanak vermeyecek kadar küçük. Aaland'ın bitki örtüsü çam ve kışın yapraklarını döken orman ve çayırlardan oluşuyor. Hemen hemen tüm adalarda, Finlandiya'nın karakteristik özelliklerini barındıran kırmızı granit taşlar bulunuyor.

Uzaydan çekilen inanılmaz görüntüler!

SARI IŞIK SALKIMLARI

Fotoğraftaki sarı ışık salkımları, yaşamın sürdürüldüğü Hindistan ve Pakistan'ın kuzeyindeki küçüklü büyüklü şehirleri gösteriyor. Görülen yüzlerce ışık arasında, aşağı kısımda yer alan büyük ışık Pakistan'ın başkenti İslamabad. Yukarıdaki ışık ise Yeni Delhi'ye işaret ediyor. Göze çarpan bir diğer unsur, şehirleri birbirine bağlayan anayolların kesişme çizgileri. İnce ama gece de görülebilen ışıklar, ana hatlarıyla yüksek ve kısmen bulutlu olan Himalayalara işaret ediyor. Fotoğrafın ortasında göz alan turuncu renkli çizgi diğer anayollara oranla daha belirgin görülüyor. Burası Pakistan ve Hindistan arasında çitlerle ayrılmış gümrük ve silah kaçakçılığını önlemek amacıyla ışıklandırılmış sınır bölgesini temsil ediyor.

Uzaydan çekilen inanılmaz görüntüler!

TURKUAZ GRÖNLAND

Kısa büyüme mevsiminin sonuna yaklaşıldığında, Eylül ayı gibi Grönland buzullarının kıyı şeridinde yeşil bitki örtüsü ortaya çıkar. Sıcak geçen yaz aylarına ve inceldiği belgelenmiş buzullara rağmen yine de Grönland'ın büyük kısmı buzullarla örtülüdür. Eriyen buz ve karlar, kıyılarda ve buzullarda çökeltiler oluşturup suyun renginin kıyı bölgelerinde yeşil ve turkuaz tonlarına bürünmesini sağlar.

Uzaydan çekilen inanılmaz görüntüler!

AMADEUS GÖLÜ

Fotoğrafta, Avustralya'nın şehirden uzak yerlerinde konuşlanan Amadeus Havzası görülüyor. Alt kısmında ise iki büyük kaya oluşumu görülüyor. 36 küçük kubbeden oluşan kayaların en uzunlarını sol tarafta görünen Kata Tijuta ile deniz seviyesinden 1066m yüksekte olan Olga Dağı oluşturuyor. Yukarıda görülen beyaz renkli kısım ise tuzlu Amadeus Gölü.

Uzaydan çekilen inanılmaz görüntüler!

DÜNYANIN EN YAŞLI GÖLÜ

Sis aslında dünya yüzeyine yakın yerlerde oluşan kıta veya suları kaplayan bulutlardır. Fotoğraftaki sis neredeyse Sibirya'nın güney doğu bölgesinde yer alan Baykal Gölüyle aynı şekilde oluşmuş. Baykal Gölü yirmi beş milyon yaşında ve neredeyse 1700 metre derinliği ile dünyanın en yaşlı ve derin gölü olma unvanına sahip. Aynı zamanda dünyanın donmamış yüzde 20 kaynak suyunu barındırıyor.

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