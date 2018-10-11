Uzaydan çekilen inanılmaz görüntüler!

SARI IŞIK SALKIMLARI

Fotoğraftaki sarı ışık salkımları, yaşamın sürdürüldüğü Hindistan ve Pakistan'ın kuzeyindeki küçüklü büyüklü şehirleri gösteriyor. Görülen yüzlerce ışık arasında, aşağı kısımda yer alan büyük ışık Pakistan'ın başkenti İslamabad. Yukarıdaki ışık ise Yeni Delhi'ye işaret ediyor. Göze çarpan bir diğer unsur, şehirleri birbirine bağlayan anayolların kesişme çizgileri. İnce ama gece de görülebilen ışıklar, ana hatlarıyla yüksek ve kısmen bulutlu olan Himalayalara işaret ediyor. Fotoğrafın ortasında göz alan turuncu renkli çizgi diğer anayollara oranla daha belirgin görülüyor. Burası Pakistan ve Hindistan arasında çitlerle ayrılmış gümrük ve silah kaçakçılığını önlemek amacıyla ışıklandırılmış sınır bölgesini temsil ediyor.