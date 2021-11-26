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Haberler Galeri Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Kraliçe Elizabeth'ten haber var!
Giriş Tarihi: 26.11.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 11:13

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Kraliçe Elizabeth'ten haber var!

Büyük bir sağlık problemi atlatan İngiltere Kraliçesi Elizabeth'ten bir süredir haber alınamıyordu. 95 yaşındaki kraliçenin ailesine "Çok daha iyi olduğunu" söylediği belirtildi.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Kraliçe Elizabeth’ten haber var!

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in uzun süredir hasta olması ve etkinliklere katılamaması endişeleri iyice artırmıştı. Büyük bir sağlık problemi atlatan 95 yaşındaki kraliçenin ailesine "Çok daha iyi olduğunu" söylediği belirtildi.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Kraliçe Elizabeth’ten haber var!

Kraliçenin Sandringham'daki Noel'e ev sahipliği yapabilecek kadar iyileştiği ve sırt problemlerinde de kurtulduğu öğrenildi.

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Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Kraliçe Elizabeth’ten haber var!

Doktorların tavsiyesi üzerine kraliçe Windsor Kalesi'nde dinleniyor. Geçen ay ise doğrulanmamış sağlık problemleriyle hastaneye yatırılmıştı.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Kraliçe Elizabeth’ten haber var!

Bu yıl kraliçe ilk defa kocası olmadan yeni yıla girecek. 99 yaşındaki Prens Philip, geçtiğimiz nisan ayında hayatını kaybetmişti.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Kraliçe Elizabeth’ten haber var!

Bazı basın kaynaklarından alınan habere göre Kraliçe Elizabeth, 17 Aralık'ta yılbaşı kutlamaları için Sandringham'a yolculuk yapacak.

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