Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Kraliçe Elizabeth’ten haber var!

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in uzun süredir hasta olması ve etkinliklere katılamaması endişeleri iyice artırmıştı. Büyük bir sağlık problemi atlatan 95 yaşındaki kraliçenin ailesine 'Çok daha iyi olduğunu' söylediği belirtildi. Kraliçenin Sandringham'daki Noel'e ev sahipliği yapabilecek kadar iyileştiği ve sırt problemlerinde de kurtulduğu öğrenildi. Doktorların tavsiyesi üzerine kraliçe Windsor Kalesi'nde dinleniyor. Geçen ay ise doğrulanmamış sağlık problemleriyle hastaneye yatırılmıştı. Bu yıl kraliçe ilk defa kocası olmadan yeni yıla girecek. 99 yaşındaki Prens Philip, geçtiğimiz nisan ayında hayatını kaybetmişti. Bazı basın kaynaklarından alınan habere göre Kraliçe Elizabeth, 17 Aralık'ta yılbaşı kutlamaları için Sandringham'a yolculuk yapacak. Kraliyet kaynakları bunun helikopterle 50 dakikalık bir mesafe olduğunu ve kraliçenin geleneksel tren yolculuğu yerine bunu tercih edeceğini belirtti.