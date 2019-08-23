Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Uzun yıllar böyle yaşadı! Tedavi sonrası gözlerine inanamadı

Uzun yıllar böyle yaşadı! Tedavi sonrası gözlerine inanamadı

Geçirdiği hastalıkla yıllarca yaşadı tedavi olduktan sonraki hali ise görenleri de kendisini de şoka uğrattı! Hindistanlı Suresh isimli genç yıllar boyunca yüzündeki şekil bozukluğu ile yaşadı. Aslan Surat Sendromu da denilen bu rahatsızlık yüzünden büyük acılar çeken ve görünümü nedeniyle de rahatsız edici durumlarla karşılaşan genç sonunda çareyi buldu. Ünlü bir cerrah tarafından tedavi edilen genç adamın değişimi ise görenleri hem sevindirdi hem de hayran bıraktı!

Giriş Tarihi: 23.08.2019 08:41 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 08:55
Uzun yıllar böyle yaşadı! Tedavi sonrası gözlerine inanamadı

Dünya üzerinde belki daha önce hiç karşılaşmadığımız öyle hastalıklar var ki!

Uzun yıllar böyle yaşadı! Tedavi sonrası gözlerine inanamadı

Bu sendrom yüzünden dayanılmaz acılar çeken Suresh'e doktorlar yardım edememişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uzun yıllar böyle yaşadı! Tedavi sonrası gözlerine inanamadı

Hindistanlı Suresh, 18 yaşından beridir Aslan Surat Sendromu'ndan muzdarip.

Uzun yıllar böyle yaşadı! Tedavi sonrası gözlerine inanamadı

Ancak şimdi, cerrah Sunil Richardson sayesinde, görenler Suresh'i tanımakta zorluk çekiyor. Ameliyattan sonra yüzü gibi, ismini de değiştirmiş Suresh. Yeni ismi gizlilik sebebi dolayısıyla bilinmiyor.

Uzun yıllar böyle yaşadı! Tedavi sonrası gözlerine inanamadı

Doğduğunda her şey normalken, 2 ay sonra annesinin yüzünde sarkmalar farkettiği çocuk şimdilerde 6 yaşında.

Uzun yıllar böyle yaşadı! Tedavi sonrası gözlerine inanamadı

Erken yaşlanma hastalığına yakalanan çocuk için doktorlar tedavi edilmesinin zor olduğunu fakat hayat kalitesini artırabileceklerini söylüyorlar.

Uzun yıllar böyle yaşadı! Tedavi sonrası gözlerine inanamadı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİZE ULAŞIN