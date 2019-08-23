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Uzun yıllar böyle yaşadı! Tedavi sonrası gözlerine inanamadı

Uzun yıllar böyle yaşadı! Tedavi sonrası gözlerine inanamadı

Geçirdiği hastalıkla yıllarca yaşadı tedavi olduktan sonraki hali ise görenleri de kendisini de şoka uğrattı! Hindistanlı Suresh isimli genç yıllar boyunca yüzündeki şekil bozukluğu ile yaşadı. Aslan Surat Sendromu da denilen bu rahatsızlık yüzünden büyük acılar çeken ve görünümü nedeniyle de rahatsız edici durumlarla karşılaşan genç sonunda çareyi buldu. Ünlü bir cerrah tarafından tedavi edilen genç adamın değişimi ise görenleri hem sevindirdi hem de hayran bıraktı!