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doğada inanılmaz anlar! Aslan öldürülmeyi bekliyordu ki...

doğanın acımasız yüzünü net şekilde ortaya çıkaran görüntüler! Bu kez roller değişti ve bir aslan av oldu! Aslanın ölümle burun buruna kaldığı anlarda ise mucize gerçekleşti! Onlarca sırtlan bir aslanın etrafını sarmış ve onu öldürmek için sadece sabırla pes etmesini bekliyorlardı. Ölümün nefesini adeta ensesinde hisseden aslan hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. 'dan gelen bu kareler izleyenleri şaşkınlığa uğratıyor. Vahşi doğanın en güçlü ve acımasız canlısı olarak bilinen aslan onlarca sırtlanın saldırısına uğradı. Ölmesi adeta bir an meselesine dönüşen aslan mucize denilebilecek bir şekilde sırtlanlardan kurtuldu o anlar ise kare kare görüntülendi.

Giriş Tarihi: 04.10.2019 14:37 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 14:43
Vahşi doğada inanılmaz anlar! Aslan öldürülmeyi bekliyordu ki...

Bir aslanı bu halde daha önce görmemiş olabilirsiniz! Ormanlar Kralı lakabıyla doğanın en acımasız ve güçlü canlısı olarak bilinen aslan adeta ölümle burun buruna geldi. Sonrasında yaşananlar ise adeta bir film gibi.

Vahşi doğada inanılmaz anlar! Aslan öldürülmeyi bekliyordu ki...

Daha önce karşılaşma şansınızın pek olmadığı bu görüntüler görenleri hayretler içinde bıraktı.

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Vahşi doğada inanılmaz anlar! Aslan öldürülmeyi bekliyordu ki...

Hanedanlar' isimli belgeselde etrafı sırtlanlarla çevrilmiş yalnız bir aslanın mücadelesi yayınlandı..

Vahşi doğada inanılmaz anlar! Aslan öldürülmeyi bekliyordu ki...

Sırtlanlardan bir türlü kaçamayan aslanın imdadına dostu yetişti.

Vahşi doğada inanılmaz anlar! Aslan öldürülmeyi bekliyordu ki...

Belgeselde Red isimli erkek aslanın etrafını bir anda 20 sırtlan sarıyor.

Vahşi doğada inanılmaz anlar! Aslan öldürülmeyi bekliyordu ki...

Aslan ise her ne kadar sırtlandan güçlü olsa da bu kadar büyük bir grup karşısında kendini koruyamıyor.

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Vahşi doğada inanılmaz anlar! Aslan öldürülmeyi bekliyordu ki...

Aslan sırtlan grubunun ortasından çıkmaya çalışırken korkusu gözlerinden bile okunabiliyor.

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