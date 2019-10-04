Vahşi doğada inanılmaz anlar! Aslan öldürülmeyi bekliyordu ki...
Vahşi doğada inanılmaz anlar! Aslan öldürülmeyi bekliyordu ki...
Vahşi doğanın acımasız yüzünü net şekilde ortaya çıkaran görüntüler! Bu kez roller değişti ve bir aslan av oldu! Aslanın ölümle burun buruna kaldığı anlarda ise mucize gerçekleşti! Onlarca sırtlan bir aslanın etrafını sarmış ve onu öldürmek için sadece sabırla pes etmesini bekliyorlardı. Ölümün nefesini adeta ensesinde hisseden aslan hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Afrika'dan gelen bu kareler izleyenleri şaşkınlığa uğratıyor. Vahşi doğanın en güçlü ve acımasız canlısı olarak bilinen aslan onlarca sırtlanın saldırısına uğradı. Ölmesi adeta bir an meselesine dönüşen aslan mucize denilebilecek bir şekilde sırtlanlardan kurtuldu o anlar ise kare kare görüntülendi.
Giriş Tarihi: 04.10.2019
14:37
Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
14:43