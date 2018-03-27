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da ürkütücü anlar

Giriş Tarihi: 27.03.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 12:06
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da ürkütücü anlar
Vahşi doğada ürkütücü anlar

4 aslan tarafından yakalanan antilop kendini nehrin sularına attı.

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da ürkütücü anlar
Vahşi doğada ürkütücü anlar

Antilop uzun süre direnmeye çalıştı.

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da ürkütücü anlar
Vahşi doğada ürkütücü anlar

Ne kadar kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.

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da ürkütücü anlar
Vahşi doğada ürkütücü anlar

Kruger Ulusal Parkı'nda çekilen görüntülerde, 4 aslanla karşılaşan antilobun yakalanma anı doğa fotoğrafçıları tarafından kaydedildi.

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da ürkütücü anlar
Vahşi doğada ürkütücü anlar

Saldırının sonunda aslanlar istediklerine kavuştu.

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da ürkütücü anlar
Vahşi doğada ürkütücü anlar

Kenya Ol Pejeta Conservancy'de safariye çıkanlar bu korkunç kavgaya şahitlik etti.

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da ürkütücü anlar
Vahşi doğada ürkütücü anlar

Vahşi yaşam fotoğrafçısı Margot Raggett, iki erkek aslanın kavga anını görüntüledi.


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