Vahşi doğada ürkütücü anlar

4 aslan tarafından yakalanan antilop kendini nehrin sularına attı. Antilop uzun süre direnmeye çalıştı. Ne kadar kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kruger Ulusal Parkı'nda çekilen görüntülerde, 4 aslanla karşılaşan antilobun yakalanma anı doğa fotoğrafçıları tarafından kaydedildi. Saldırının sonunda aslanlar istediklerine kavuştu. Kenya Ol Pejeta Conservancy'de safariye çıkanlar bu korkunç kavgaya şahitlik etti. Vahşi yaşam fotoğrafçısı Margot Raggett, iki erkek aslanın kavga anını görüntüledi.