Winnie Harlow: Tek Vitiligolu insan olduğumu düşündüm

"Vitiligo'nun ilk belirtileri 3 yaşındayken geldi. Okula gitmeye başladığımda insanlar görüntüm yüzünden bana çok ön yargılıydı. Yaşım küçük olduğu için sebebini anlamıyordum. Okul arkadaşlarım bana zebra ve inek gibi lakaplar takmıştı. "