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: Tek Vitiligolu insan olduğumu düşündüm

Giriş Tarihi: 07.09.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 07.09.2018 17:21
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: Tek Vitiligolu insan olduğumu düşündüm
Winnie Harlow: Tek Vitiligolu insan olduğumu düşündüm
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: Tek Vitiligolu insan olduğumu düşündüm
Winnie Harlow: Tek Vitiligolu insan olduğumu düşündüm

Sadece bir model değil aynı zamanda ilham kaynadığı olan Vitiligo hastalığı nedeniyle yaşadığı zorluklar hakkında itiraflarda bulundu.

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: Tek Vitiligolu insan olduğumu düşündüm
Winnie Harlow: Tek Vitiligolu insan olduğumu düşündüm

Vitiligo hastalığı ile moda dünyasına bambaşka bir soluk getiren Kanadalı top model (24), samimi itiraflarda bulundu.

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: Tek Vitiligolu insan olduğumu düşündüm
Winnie Harlow: Tek Vitiligolu insan olduğumu düşündüm

'un, Marie Claire Brezilya'ya yaptığı açıklamalar şöyle:

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: Tek Vitiligolu insan olduğumu düşündüm
Winnie Harlow: Tek Vitiligolu insan olduğumu düşündüm

"Çocukken gazeteci olmak isterdim. Model olma hikayem ise çektirdiğim fotoğrafları sosyal medyaya yüklememle başladı."

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: Tek Vitiligolu insan olduğumu düşündüm
Winnie Harlow: Tek Vitiligolu insan olduğumu düşündüm

"Vitiligo'nun ilk belirtileri 3 yaşındayken geldi. Okula gitmeye başladığımda insanlar görüntüm yüzünden bana çok ön yargılıydı. Yaşım küçük olduğu için sebebini anlamıyordum. Okul arkadaşlarım bana zebra ve inek gibi lakaplar takmıştı. "

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: Tek Vitiligolu insan olduğumu düşündüm
Winnie Harlow: Tek Vitiligolu insan olduğumu düşündüm

Tüm bunlardan sonra çok uzun bir süre yeryüzündeki tek Vitiligolu insan olduğumu düşündüm.

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