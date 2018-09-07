Winnie Harlow: Tek Vitiligolu insan olduğumu düşündüm

Sadece bir model değil aynı zamanda ilham kaynadığı olan Winnie Harlow Vitiligo hastalığı nedeniyle yaşadığı zorluklar hakkında itiraflarda bulundu. Vitiligo hastalığı ile moda dünyasına bambaşka bir soluk getiren Kanadalı top model Winnie Harlow (24), samimi itiraflarda bulundu. Winnie Harlow'un, Marie Claire Brezilya'ya yaptığı açıklamalar şöyle: 'Çocukken gazeteci olmak isterdim. Model olma hikayem ise çektirdiğim fotoğrafları sosyal medyaya yüklememle başladı.' 'Vitiligo'nun ilk belirtileri 3 yaşındayken geldi. Okula gitmeye başladığımda insanlar görüntüm yüzünden bana çok ön yargılıydı. Yaşım küçük olduğu için sebebini anlamıyordum. Okul arkadaşlarım bana zebra ve inek gibi lakaplar takmıştı. ' Tüm bunlardan sonra çok uzun bir süre yeryüzündeki tek Vitiligolu insan olduğumu düşündüm.