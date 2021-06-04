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Giriş Tarihi: 04.06.2021 15:39 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 15:40

açıkladı! Depremler önceden tahmin edilebilecek

teknoloji devi ilginç gelişmelere imza atıyor. Bir süre önce Xiaomi deprem olduğunda kullanıcıları uyaran bir teknoloji geliştirdiğini açıklamıştı. Bu sistem hizmete sunuldu. Ancak Xiaomi deprem uyarı sistemini bir adım daha ileri götürmekten yana. merkezli şirket, sistemin depremleri önceden tahmin edebilmesine yönelik bir adım attı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Xiaomi açıkladı! Depremler önceden tahmin edilebilecek

'nin deprem uyarı sistemi şu anda Çin'in 25 kentinde kullanılıyor. Yapılan açıklamaya göre söz konusu sistem büyüklüğü 4.0 ve üzerinde olan en az 35 depremin tespit etti. Xiaomi, şimdi ise bu teknolojinin kapsamının genişlediğini ve kullanıcıların bu sisteme dahil olarak olası depremlerin önceden tahmin edilebilmesi için yardımcı olabileceklerini söylüyor.

Xiaomi açıkladı! Depremler önceden tahmin edilebilecek

, deprem bildirim ve izleme sistemini akıllı telefonlardaki yerleşik sensörler ile mümkün kılıyor. Bunun için özel bir algoritma geliştiren şirket, böylelikle deprem anında kullanıcıyı uyarıyor. Ancak bu algoritmanın son hali, sismik verilerin hesaplanmasını da sağlıyor. Eğer bu hesaplamaların sonucu bir depremin habercisi ise kullanıcılar, deprem olacağına dair bir uyarı alıyorlar. Xiaomi, bu teknolojinin Chengdu Yüksek Teknoloji Afet Azaltma Araştırma Enstitüsü ile birlikte geliştirildiğini ifade ediyor.

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Xiaomi açıkladı! Depremler önceden tahmin edilebilecek

, geliştirdiği deprem izleme sistemine çok güveniyor. Hatta Xiaomi'ye göre bu teknoloji, Çin'in ulusal deprem izleme ve erken uyarı ağını eksiksiz bir hale getirecek. Üstelik yeni kullanıcılar bu sisteme dahil oldukça ve sistemin kullanılabilirliği arttıkça, Çin'deki depremler önceden tahmin edilbilir olacak. Ancak şu an için bu teknolojinin ne kadar doğru bir şekilde çalıştığı net değil. Uzmanlar, bağımsız kurum ve kuruluşların bu teknolojiyle ilgili testler yapılması gerektiğine inanıyorlar.

Xiaomi açıkladı! Depremler önceden tahmin edilebilecek

'nin deprem bildirim ve erken uyarı sisteminin amacı, depremin yıkıcı etkisini azaltmak. Bu noktada yapılan bazı araştırmalar, depremin 20 saniye önceden bilinmesinin, etkinin yüzde 63 oranında azaltılabileceğini ortaya koyuyor. (Webtekno)

Xiaomi açıkladı! Depremler önceden tahmin edilebilecek
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