Xiaomi açıkladı! Depremler önceden tahmin edilebilecek

Xiaomi, geliştirdiği deprem izleme sistemine çok güveniyor. Hatta Xiaomi'ye göre bu teknoloji, Çin'in ulusal deprem izleme ve erken uyarı ağını eksiksiz bir hale getirecek. Üstelik yeni kullanıcılar bu sisteme dahil oldukça ve sistemin kullanılabilirliği arttıkça, Çin'deki depremler önceden tahmin edilbilir olacak. Ancak şu an için bu teknolojinin ne kadar doğru bir şekilde çalıştığı net değil. Uzmanlar, bağımsız kurum ve kuruluşların bu teknolojiyle ilgili testler yapılması gerektiğine inanıyorlar.