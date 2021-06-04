Xiaomi açıkladı! Depremler önceden tahmin edilebilecek

Xiaomi, deprem bildirim ve izleme sistemini akıllı telefonlardaki yerleşik sensörler ile mümkün kılıyor. Bunun için özel bir algoritma geliştiren şirket, böylelikle deprem anında kullanıcıyı uyarıyor. Ancak bu algoritmanın son hali, sismik verilerin hesaplanmasını da sağlıyor. Eğer bu hesaplamaların sonucu bir depremin habercisi ise kullanıcılar, deprem olacağına dair bir uyarı alıyorlar. Xiaomi, bu teknolojinin Chengdu Yüksek Teknoloji Afet Azaltma Araştırma Enstitüsü ile birlikte geliştirildiğini ifade ediyor.