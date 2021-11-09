Yamyam Güneş patlamasının etkisi böyle görüntülendi! ESA astronotu Thomas Pesquet paylaştı

Son yaşanan patlama, önceki iki patlamaya göre daha hızlı hareket ettiği için önceki patlamaların bir kısmını süpürdü. Uzmanlar bu yüzden yeni CME patlamasına "Yamyam" lakabını taktı. Yamyam patlama gezegenimize ulaştı, muhteşem bir görsel şölene neden oldu.