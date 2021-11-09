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Haberler Galeri Yamyam Güneş patlamasının etkisi böyle görüntülendi! ESA astronotu Thomas Pesquet paylaştı
Giriş Tarihi: 09.11.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 11:18

Yamyam Güneş patlamasının etkisi böyle görüntülendi! ESA astronotu Thomas Pesquet paylaştı

Geçtiğimiz hafta Güneş'te patlamalar yaşandı. Bu patlamalara taç küre kütle atımı (CME/Coronal Mass Ejection) deniliyor. İlk iki patlama dışında üçüncü bir patlama daha yaşandı. Bu üçüncü CME patlaması diğer patlamalara göre daha büyük olduğundan ve hızlı hareket ettiğinden dolayı, önceki iki patlamanın bir kısmını süpürdü. Bilim insanları tarafından "Yamyam patlama" olarak adlandırılan üçüncü CME'nin Dünya üzerindeki etkileri görülmeye başlandı. Dünya'ya dönen Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet'in bu olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Yamyam Güneş patlamasının etkisi böyle görüntülendi! ESA astronotu Thomas Pesquet paylaştı

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS/International Space Station) veda eden astronotlar, büyük Güneş patlamasının Dünya'ya ulaşmasının ardından, görev süresi boyunca gördükleri en muhteşem ışımaya şahit oldular.

Yamyam Güneş patlamasının etkisi böyle görüntülendi! ESA astronotu Thomas Pesquet paylaştı

Güneş yıllardır süren sessizliğini bozuyor ve yeni faaliyet dönemine giriyor. Bu faaliyetler Güneş'in 11 yıllık döngüsünün bir parçası. Bunun sonucu olarak Güneş'te taç küre kütle atımı patlamaları yani kısaca CME'ler oluşuyor. CME'ler, Güneş'in taç küresindeki manyetik alanların karışımları nedeniyle oluşur. Güneş lekelerinden uzaya gaz ve plazma fırlatılır.

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Yamyam Güneş patlamasının etkisi böyle görüntülendi! ESA astronotu Thomas Pesquet paylaştı

1 ve 2 Kasım'da AR288 adlandırılan bir Güneş lekesinde iki adet CME patlaması yaşandı. Geçtiğimiz gün AR2891 adlı başka bir Güneş lekesinde başka bir CME oluştu. Ancak bu son CME, diğerlerinden daha büyüktü.

Yamyam Güneş patlamasının etkisi böyle görüntülendi! ESA astronotu Thomas Pesquet paylaştı

Son yaşanan patlama, önceki iki patlamaya göre daha hızlı hareket ettiği için önceki patlamaların bir kısmını süpürdü. Uzmanlar bu yüzden yeni CME patlamasına "Yamyam" lakabını taktı. Yamyam patlama gezegenimize ulaştı, muhteşem bir görsel şölene neden oldu.

Yamyam Güneş patlamasının etkisi böyle görüntülendi! ESA astronotu Thomas Pesquet paylaştı

Geçtiğimiz gün üç astronotla birlikte Dünya'ya dönen Thomas Pesquet, üçüncü CME ile oluşan ışımaların bir fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyayı sıklıkla kullanan ESA astronotu attığı tweet mesajında, "Kuzey Amerika ve Kanada üzerinde görev süresi boyunca gördüğümüz en güçlü auroraya şahit olduk" yazdı.

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