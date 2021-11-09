Yamyam Güneş patlamasının etkisi böyle görüntülendi! ESA astronotu Thomas Pesquet paylaştı

Geçtiğimiz hafta Güneş'te patlamalar yaşandı. Bu patlamalara taç küre kütle atımı (CME/Coronal Mass Ejection) deniliyor. İlk iki patlama dışında üçüncü bir patlama daha yaşandı. Bu üçüncü CME patlaması diğer patlamalara göre daha büyük olduğundan ve hızlı hareket ettiğinden dolayı, önceki iki patlamanın bir kısmını süpürdü. Bilim insanları tarafından "Yamyam patlama" olarak adlandırılan üçüncü CME'nin Dünya üzerindeki etkileri görülmeye başlandı. Dünya'ya dönen Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet'in bu olayı sosyal medya hesabından paylaştı.