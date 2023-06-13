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Giriş Tarihi: 13.06.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 15:53

Yaşlanmamanın formülünü bulmuş! 57 yaşında ama 20'lerinde gibi! Genç gözükmesinin sırrı bakın neymiş...

Yaşlılık, çocukluk, gençlik, erişkinlik gibi insan hayatının doğal döngüsünün önlenemez bir parçası. Dış görünüşümüzde ve vücudumuzun diğer sistemlerinde etkisini gösteren yaşlanmanın önüne geçmek ne yazık ki mümkün değil. Ancak yaşam alışkanlıklarında yapılacak birkaç değişiklik ile süreç yavaşlatılabiliyor ve böylece çok daha genç görünmek mümkün olabiliyor. 57 yaşında olmasına rağmen 20'lerinde gibi görünen Chuando Tan, bunun en büyük örneği… Singapurlu fotoğrafçı Chuando Tan, genç gözükmesinin sırrını bakın nasıl açıklıyor…

Yaşlanmamanın formülünü bulmuş! 57 yaşında ama 20’lerinde gibi! Genç gözükmesinin sırrı bakın neymiş...

Ebedi gençlik uzun yıllardır insanların kafa yorduğu ve çözüm üretmeye çalıştığı bir özlem. Ancak yaşlanma sürecini durdurmak mümkün değil. Yaş ilerledikçe dış görünüşümüz de değişir. Saçlar beyazlaşır ve seyrekleşir, ciltte ise sarkmalar meydana gelir. Yaşlanmanın önüne geçmek tamamıyla mümkün olmasa da yaşam tarzında yapılacak değişikliklerle süreç yavaşlatabilir. Bunun en güzel örneği ise kendisine çizdiği yol sayesinde gerçek yaşından oldukça uzak gözüken Singapurlu Chuando Tan

Yaşlanmamanın formülünü bulmuş! 57 yaşında ama 20’lerinde gibi! Genç gözükmesinin sırrı bakın neymiş...

Singapurlu fotoğrafçı Chuando Tan, son zamanlarda tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Nedeni ise 1967 yılında doğmasına rağmen 20'li yaşlarında görünmesi.

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Yaşlanmamanın formülünü bulmuş! 57 yaşında ama 20’lerinde gibi! Genç gözükmesinin sırrı bakın neymiş...

Yaşlanmamanın formülünü bulmuş gibi görünen Chuando Tan, yaşam stili ile herkesin hayranlıkla baktığı, aynı zamanda sırrını da merak ettiği biri.

Yaşlanmamanın formülünü bulmuş! 57 yaşında ama 20’lerinde gibi! Genç gözükmesinin sırrı bakın neymiş...

Tüm bunların nasıl başladığını açıklayan Chuando Tan, nasıl bir yaşam sürdüğünü anlatarak herkesin merak ettiği o soruyu cevapladı. İşte hiç yaşlanmayan o fotoğrafçının sırrı…

Yaşlanmamanın formülünü bulmuş! 57 yaşında ama 20’lerinde gibi! Genç gözükmesinin sırrı bakın neymiş...

NASIL FARK EDİLDİ?

1980'lerde modellik yapan Chuando Tan, 90'larda kariyerine pop şarkıcısı olarak devam etti. Ancak zamanla şarkıcılığa olan tutkusunu kaybetti ve fotoğrafçı olmaya karar verdi. Kısa sürede bilinen bir fotoğraf sanatçısı haline geldi.

Ani bir kararla mevcut işinden saparak başka bir yola sapma onun için yeni bir yol çizdi. Her şey sosyal medya hesabı açıp kendi fotoğrafını paylaşmasıyla başladı.

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