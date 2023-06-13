Yaşlanmamanın formülünü bulmuş! 57 yaşında ama 20’lerinde gibi! Genç gözükmesinin sırrı bakın neymiş...

NASIL FARK EDİLDİ?

1980'lerde modellik yapan Chuando Tan, 90'larda kariyerine pop şarkıcısı olarak devam etti. Ancak zamanla şarkıcılığa olan tutkusunu kaybetti ve fotoğrafçı olmaya karar verdi. Kısa sürede bilinen bir fotoğraf sanatçısı haline geldi.

Ani bir kararla mevcut işinden saparak başka bir yola sapma onun için yeni bir yol çizdi. Her şey sosyal medya hesabı açıp kendi fotoğrafını paylaşmasıyla başladı.