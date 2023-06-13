Yaşlanmamanın formülünü bulmuş! 57 yaşında ama 20’lerinde gibi! Genç gözükmesinin sırrı bakın neymiş...

Yaşlılık, çocukluk, gençlik, erişkinlik gibi insan hayatının doğal döngüsünün önlenemez bir parçası. Dış görünüşümüzde ve vücudumuzun diğer sistemlerinde etkisini gösteren yaşlanmanın önüne geçmek ne yazık ki mümkün değil. Ancak yaşam alışkanlıklarında yapılacak birkaç değişiklik ile süreç yavaşlatılabiliyor ve böylece çok daha genç görünmek mümkün olabiliyor. 57 yaşında olmasına rağmen 20'lerinde gibi görünen Chuando Tan, bunun en büyük örneği… Singapurlu fotoğrafçı Chuando Tan, genç gözükmesinin sırrını bakın nasıl açıklıyor…