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Yazık oldu 'ye

Giriş Tarihi: 20.10.2018 17:02 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 17:10
Yazık oldu Prenses Eugenie'ye

İngiliz kraliyet ailesinde sular bir türlü durulmuyor. Dışarıdan bakıldığında her şey yolundaymış gibi görünse de kapalı kapılar ardında bambaşka şeyler oluyor.

Yazık oldu Prenses Eugenie'ye

Son zamanlarda ailenin tam kadro bir araya geldiği ile Jack Brooksbank'in düğünüyle ilgili kulisler de bitmek bilmiyor.

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Yazık oldu Prenses Eugenie'ye

İngiliz basınına yansıyan iddialara göre Kraliçe 2. Elizabetn ile Prens Philip'in ikinci çocuğu olan Prens Andrew'ın kızı , düğününde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Hem de bunun nedeni hiç beklemediği bir olaydan kaynaklandı.

Yazık oldu Prenses Eugenie'ye

Eğer kendisini büyük hayal kırıklığına uğratan gelişme olmasaydı büyük olasılıkla uzun süre basının gündeminde ilk sıralarda yer alacaktı.

Yazık oldu Prenses Eugenie'ye

Çünkü, en mutlu gününde kimsenin kendisinden beklemediği kadar şık ve asil görünmeyi başarmıştı. Geçmişte katıldığı kraliyet organizasyonlarında giydiği kıyafetler ve aldığı olumsuz eleştiriler hatırlanırsa kendi düğünü, onun için bu anlamda bir dönüm noktası olacaktı.

Yazık oldu Prenses Eugenie'ye

Sade ama şık çizgiler taşıyan gelinliği, saç modeli, makyajı duruşu, kısacası her şeyiyle masal prensesi gibi görünüyordu Eugenie.

Yazık oldu Prenses Eugenie'ye

Zaten canlı yayınlar sırasında onun bu beklenmedik performansı sık sık dile getiriliyordu.

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