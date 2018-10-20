Yazık oldu Prenses Eugenie'ye

İngiliz kraliyet ailesinde sular bir türlü durulmuyor. Dışarıdan bakıldığında her şey yolundaymış gibi görünse de kapalı kapılar ardında bambaşka şeyler oluyor. Son zamanlarda ailenin tam kadro bir araya geldiği Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'in düğünüyle ilgili kulisler de bitmek bilmiyor. İngiliz basınına yansıyan iddialara göre Kraliçe 2. Elizabetn ile Prens Philip'in ikinci çocuğu olan Prens Andrew'ın kızı Prenses Eugenie, düğününde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Hem de bunun nedeni hiç beklemediği bir olaydan kaynaklandı. Eğer Prenses Eugenie kendisini büyük hayal kırıklığına uğratan gelişme olmasaydı büyük olasılıkla uzun süre basının gündeminde ilk sıralarda yer alacaktı. Çünkü, en mutlu gününde kimsenin kendisinden beklemediği kadar şık ve asil görünmeyi başarmıştı. Geçmişte katıldığı kraliyet organizasyonlarında giydiği kıyafetler ve aldığı olumsuz eleştiriler hatırlanırsa kendi düğünü, onun için bu anlamda bir dönüm noktası olacaktı. Sade ama şık çizgiler taşıyan gelinliği, saç modeli, makyajı duruşu, kısacası her şeyiyle masal prensesi gibi görünüyordu Eugenie. Zaten canlı yayınlar sırasında onun bu beklenmedik performansı sık sık dile getiriliyordu.