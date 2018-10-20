Yazık oldu Prenses Eugenie'ye

Çünkü, en mutlu gününde kimsenin kendisinden beklemediği kadar şık ve asil görünmeyi başarmıştı. Geçmişte katıldığı kraliyet organizasyonlarında giydiği kıyafetler ve aldığı olumsuz eleştiriler hatırlanırsa kendi düğünü, onun için bu anlamda bir dönüm noktası olacaktı.