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Yeni bir tehlikesi gündemde!

Giriş Tarihi: 30.09.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 15:23
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Yeni bir tehlikesi gündemde!
Yeni bir asteroid tehlikesi gündemde!

NASA, SP1 olarak adlandırılan büyük bir in dünyaya yaklaştığını bildirdi.

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Yeni bir tehlikesi gündemde!
Yeni bir asteroid tehlikesi gündemde!

ABD uzay ajansı NASA, SP1 olarak adlandırılan büyük bir in dünyaya yaklaştığını bildirdi.

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Yeni bir tehlikesi gündemde!
Yeni bir asteroid tehlikesi gündemde!

in tam boyutu bilinmemekle beraber NASA'ya göre, uzunluğu 70 ila 160 metre arasında olduğu tahmin ediliyor.

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Yeni bir tehlikesi gündemde!
Yeni bir asteroid tehlikesi gündemde!

Sputnik'in, Daily Express'e dayandırdığı habere göre, in yüksekliğinin ünlü Big Ben veya Londra'daki Ferris Wheel'in yüksekliğini aşabileceğini belirtildi.

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Yeni bir tehlikesi gündemde!
Yeni bir asteroid tehlikesi gündemde!

Hareket ettiği hız saatte yaklaşık 36.700 mil (saatte yaklaşık 60.000 kilometre) olan SP1'in, dünya ile arasındaki en kısa mesafe 3 Ekim'de gerçekleşecek.

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Yeni bir tehlikesi gündemde!
Yeni bir asteroid tehlikesi gündemde!

dünyaya 0.03926 astronomik mesafeden yani Dünya'dan Ay'a olan mesafenin 15 katından daha fazla olan 5.39 milyon kilometrelik mesafeden geçecek.

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Yeni bir tehlikesi gündemde!
Yeni bir asteroid tehlikesi gündemde!

Bununla beraber geçtiğimiz hafta NASA, Dünya'yı kurtaracak bir proje üzerinde çalıştığını açıkladı.

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