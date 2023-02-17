Yeni Çernobil mi? ABD'de kimyasal felaket! "Nesiller boyu devam edebilir"

Lisa ise 20 yılını geçirdikleri kasabayla, 10 çalışanı ve işletmeleriyle ilgili endişelerinden ötürü kendisini uyku tutmadığını dile getirdi. Bazı müşterilerinin kendileriyle iş yapmayı bıraktığını aktaran Lisa, bazı kişilerin ise Doğu Filistin kasabasını terk etmeyi düşündüğünü belirtti.

Lisa, "Burada yaşayan insanlar için endişeliyim. Çok fazla şey var. Uyuyabilen birini bilmiyorum. İşin, sağlığın, arkadaşlarının sağlığı..." değerlendirmesinde bulundu.