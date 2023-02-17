Giriş Tarihi: 17.02.2023 15:10
Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
15:11
Yeni Çernobil mi? ABD'de kimyasal felaket! "Nesiller boyu devam edebilir"
ABD'de yeni Çernobil endişesi... Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasal taşıyan trenin 3 Şubat'ta raydan çıkmasıyla çevre felaketine neden olan kaza bölgede paniğe neden oldu. Kimyasal felaketin sonuçlarından endişe duyan bölge sakinleri "Bu çok ciddi. Bu, nesiller boyu devam edebilir. Bu kimyasal gaz ya da büyük bir buluttan daha büyük bir şey." diye konuştu.