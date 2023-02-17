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Giriş Tarihi: 17.02.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 15:11

Yeni Çernobil mi? ABD'de kimyasal felaket! "Nesiller boyu devam edebilir"

ABD'de yeni Çernobil endişesi... Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasal taşıyan trenin 3 Şubat'ta raydan çıkmasıyla çevre felaketine neden olan kaza bölgede paniğe neden oldu. Kimyasal felaketin sonuçlarından endişe duyan bölge sakinleri "Bu çok ciddi. Bu, nesiller boyu devam edebilir. Bu kimyasal gaz ya da büyük bir buluttan daha büyük bir şey." diye konuştu.

Yeni Çernobil mi? ABD’de kimyasal felaket! Nesiller boyu devam edebilir

ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasal taşıyan trenin 3 Şubat'ta raydan çıkmasıyla çevre felaketine neden olan kazayı, bölge halkı "Doğu Filistin kasabasının Çernobil"i olarak nitelendiriyor.

Yeni Çernobil mi? ABD’de kimyasal felaket! Nesiller boyu devam edebilir

Kimyasal felaketin sonuçlarından endişe duyan Doğu Filistin kasabası sakinleri, BBC'ye konuştu. Kasaba esnafından John ve Lisa Hamner, çevre felaketinin hayatlarını "mahvettiğini" ileri sürdü.

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Yeni Çernobil mi? ABD’de kimyasal felaket! Nesiller boyu devam edebilir

Duygularını ifade ederken göz yaşlarına hakim olamayan John, kimyasal felakete yol açan kazayı "Doğu Filistin kasabasının Çernobil"i olarak nitelendirdi.

John, "Şu anda olmak istemediğim bir yerdeyim. Böyle yapamayız, taşınacağız." dedi. Kasabadaki kimyasal felaketin asıl etkilerinin ve yaralarının psikolojik olduğuna işaret eden John, "Uykularım kaçıyor. İki kez doktora gittim ve kaygı bozukluğu hapı alıyorum. Bu, benim geçim kaynağımı kaybetmemden 10 kat daha kötü." ifadesini kullandı.

Yeni Çernobil mi? ABD’de kimyasal felaket! Nesiller boyu devam edebilir

Lisa ise 20 yılını geçirdikleri kasabayla, 10 çalışanı ve işletmeleriyle ilgili endişelerinden ötürü kendisini uyku tutmadığını dile getirdi. Bazı müşterilerinin kendileriyle iş yapmayı bıraktığını aktaran Lisa, bazı kişilerin ise Doğu Filistin kasabasını terk etmeyi düşündüğünü belirtti.

Lisa, "Burada yaşayan insanlar için endişeliyim. Çok fazla şey var. Uyuyabilen birini bilmiyorum. İşin, sağlığın, arkadaşlarının sağlığı..." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Çernobil mi? ABD’de kimyasal felaket! Nesiller boyu devam edebilir

KIRILMA NOKTASI

Diğer bölge sakinleri de BBC'ye, söz konusu kazanın kasabanın tarihi için önemli bir kırılma noktası olduğunu vurgulayarak, 3 Şubat olayının "büyük bir felaket" olarak hatırlanacağını söyledi.

Bölge halkından kafe işletmecisi Ben Ratner de "Bu, kasaba için Pearl Harbor'dur ya da 11 Eylül'dür. Bunlardan biri halkın sürekli konuştuğu şeyler." dedi.

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