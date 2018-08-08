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Yeni çılgınlık sosyal medyayı salladı

Giriş Tarihi: 08.08.2018 09:26 Güncelleme Tarihi: 08.08.2018 09:42
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Yeni çılgınlık sosyal medyayı salladı
Yeni çılgınlık sosyal medyayı salladı
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Yeni çılgınlık sosyal medyayı salladı
Yeni çılgınlık sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı lilerin bulduğu ve plogging ismi verilen yeni spor çılgınlığı sardı.

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Yeni çılgınlık sosyal medyayı salladı
Yeni çılgınlık sosyal medyayı salladı

Plogging 'te başladı ancak #plogging karma etiketi ile ortaya çıkan birçok Instagram fotoğrafına dayanarak dünyanın dört bir yanındaki takipçileri toplamayı başardı.

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Yeni çılgınlık sosyal medyayı salladı
Yeni çılgınlık sosyal medyayı salladı

Bu öyle bir akım ki bir yandan koşu yapıp kilo veriyorsunuz diğer yandan da koşarken yerlerdeki plastik şişeleri, teneke kutuları vs. topluyorsunuz.

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Yeni çılgınlık sosyal medyayı salladı
Yeni çılgınlık sosyal medyayı salladı

merkezli fitness uygulaması Lifesum, sıradan bir egzersizin 30 dakikada 235 kalori yaktığını plugging ile 30 dakikada en az 288 kalori yakmanın mümkün olduğunu açıkladı.

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Yeni çılgınlık sosyal medyayı salladı
Yeni çılgınlık sosyal medyayı salladı

Ayrıca koşarken yerden bir şey almak için yapılan eğilme işleminin squattan daha iyi sonuç verdiğini de duyurdular.

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Yeni çılgınlık sosyal medyayı salladı
Yeni çılgınlık sosyal medyayı salladı

Herkesin pluggingi uygulama şekli farklı kimi giysilerinin bir kenarına sıkıştırırken, kimi de çöp poşetlerine koyuyor ve o poşetleri koşu boyunca taşıyor.

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