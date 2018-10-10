Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Yeraltından çıkan servet! Çok sayıda araba ve motosiklet...

Yeraltından çıkan servet! Çok sayıda araba ve motosiklet...

Giriş Tarihi: 10.10.2018 18:51 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 18:52
Yeraltından çıkan servet! Çok sayıda araba ve motosiklet...

Jeologların , Monte di Dio'da yaptığı incelemeler sırasında yer altında birbirine bağlı tarihi geçiş yolları, tüneller, mağaralar bulundu.

Yeraltından çıkan servet! Çok sayıda araba ve motosiklet...

Ancak asıl ilginç olan bu keşif değildi, tamamen başka bir şeydi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeraltından çıkan servet! Çok sayıda araba ve motosiklet...

1950'ye kadar öyle ya da böyle kullanılan 'dan çıkanlar araştırmacıları şaşırttı.

Yeraltından çıkan servet! Çok sayıda araba ve motosiklet...

Herkesi şaşırtan olay bu tünellerde bulunan artık antika diyebileceğimiz otomobiller, savaş sırasında kaybolmuş parçalanmış Aurelio Padovani'nin yaptığı faşist döneme ait anıtlar, motosikletler olmasıydı.

Yeraltından çıkan servet! Çok sayıda araba ve motosiklet...

Yapılan keşif tam olarak Piazza del Plebiscito'nun 150 metre altındaydı.

Yeraltından çıkan servet! Çok sayıda araba ve motosiklet...

Buraya adı verildi. 1853'te yapıldığı anlaşılan çok katlı Bourbon Tünel Ağı 1022 metre karelik bir alanı kapsıyor. Tünelin inşasını II. Ferdinand yaptırmıştı.

Yeraltından çıkan servet! Çok sayıda araba ve motosiklet...

Daha 'da henüz birliğin sağlanmadığı, devrim rüzgarlarının estiği günlerde askerlerin ve atların askeri birliklerinden Kraliyet Sarayı'na gizlice gitmesini sağlamak için yapıldığı anlaşılan tüneller gizli bir tarihi de saklıyor.

BİZE ULAŞIN