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Yeraltından çıkanlar şoka uğrattı!

Giriş Tarihi: 10.08.2018 12:02 Güncelleme Tarihi: 10.08.2018 12:03
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Yeraltından çıkanlar şoka uğrattı!
Yeraltından çıkanlar şoka uğrattı!

Jeologların Napoli, Monte di Dio'da yaptığı incelemeler sırasında yer altında birbirine bağlı tarihi geçiş yolları, tüneller, mağaralar bulundu.

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Yeraltından çıkanlar şoka uğrattı!
Yeraltından çıkanlar şoka uğrattı!

Ancak asıl ilginç olan bu keşif değildi, tamamen başka bir şeydi.

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Yeraltından ç��kanlar şoka uğrattı!
Yeraltından çıkanlar şoka uğrattı!

Herkesi şaşırtan olay bu tünellerde bulunan artık antika diyebileceğimiz otomobiller, savaş sırasında kaybolmuş parçalanmış Aurelio Padovani'nin yaptığı faşist döneme ait anıtlar, motosikletler olmasıydı.

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Yeraltından çıkanlar şoka uğrattı!
Yeraltından çıkanlar şoka uğrattı!

Yapılan keşif tam olarak Piazza del Plebiscito'nun 150 metre altındaydı.

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Yeraltından çıkanlar şoka uğrattı!
Yeraltından çıkanlar şoka uğrattı!

Buraya Galleria Borbonica adı verildi. 1853'te yapıldığı anlaşılan çok katlı Bourbon Tünel Ağı 1022 metre karelik bir alanı kapsıyor. Tünelin inşasını II. Ferdinand yaptırmıştı.

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Yeraltından çıkanlar şoka uğrattı!
Yeraltından çıkanlar şoka uğrattı!

Daha İtalya'da henüz birliğin sağlanmadığı, devrim rüzgarlarının estiği günlerde askerlerin ve atların askeri birliklerinden Kraliyet Sarayı'na gizlice gitmesini sağlamak için yapıldığı anlaşılan tüneller gizli bir tarihi de saklıyor.

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Yeraltından çıkanlar şoka uğrattı!
Yeraltından çıkanlar şoka uğrattı!

II. tüneli bir kez daha gündeme getirdi.

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