Yeraltından çıkanlar şoka uğrattı!

Jeologların Napoli, Monte di Dio'da yaptığı incelemeler sırasında yer altında birbirine bağlı tarihi geçiş yolları, tüneller, mağaralar bulundu. Ancak asıl ilginç olan bu keşif değildi, tamamen başka bir şeydi. Herkesi şaşırtan olay bu tünellerde bulunan artık antika diyebileceğimiz otomobiller, savaş sırasında kaybolmuş parçalanmış Aurelio Padovani'nin yaptığı faşist döneme ait anıtlar, motosikletler olmasıydı. Yapılan keşif tam olarak Piazza del Plebiscito'nun 150 metre altındaydı. Buraya Galleria Borbonica adı verildi. 1853'te yapıldığı anlaşılan çok katlı Bourbon Tünel Ağı 1022 metre karelik bir alanı kapsıyor. Tünelin inşasını II. Ferdinand yaptırmıştı. Daha İtalya'da henüz birliğin sağlanmadığı, devrim rüzgarlarının estiği günlerde askerlerin ve atların askeri birliklerinden Kraliyet Sarayı'na gizlice gitmesini sağlamak için yapıldığı anlaşılan tüneller gizli bir tarihi de saklıyor. II. Dünya Savaşı tüneli bir kez daha gündeme getirdi.