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Yıllarca böyle yaşamıştı tedavi olunca kendini tanıyamadı!

Hindistanlı Suresh isimli genç yıllar boyunca yüzündeki şekil bozukluğu ile yaşadı. Aslan Surat Sendromu da denilen bu rahatsızlık yüzünden büyük acılar çeken ve görünümü nedeniyle de rahatsız edici durumlarla karşılaşan genç sonunda çareyi buldu. Ünlü bir cerrah tarafından tedavi edilen genç adamın değişimi ise görenleri hem sevindirdi hem de hayran bıraktı!

Giriş Tarihi: 23.05.2019 07:31 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 07:48
Yıllarca böyle yaşamıştı tedavi olunca kendini tanıyamadı!

Bu sendrom yüzünden dayanılmaz acılar çeken Suresh'e doktorlar yardım edememişti.

Yıllarca böyle yaşamıştı tedavi olunca kendini tanıyamadı!

Sendrom, yüzdeki kemiklerin aşırı büyümesinden dolayı hastaya aslan yüzüne benzeyen bir görünüm veriyor. Raporlara göre bu sendrom ancak kemiklerin alınmasıyla tedavi edilebiliyor ancak 20 yıldır Suresh'e yardım edebilen olmamıştı.

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Yıllarca böyle yaşamıştı tedavi olunca kendini tanıyamadı!

Hindistanlı Suresh, 18 yaşından beridir Aslan Surat Sendromu'ndan muzdarip.

Yıllarca böyle yaşamıştı tedavi olunca kendini tanıyamadı!

Ancak şimdi, cerrah Sunil Richardson sayesinde, görenler Suresh'i tanımakta zorluk çekiyor. Ameliyattan sonra yüzü gibi, ismini de değiştirmiş Suresh. Yeni ismi gizlilik sebebi dolayısıyla bilinmiyor.

Yıllarca böyle yaşamıştı tedavi olunca kendini tanıyamadı!

Doğduğunda her şey normalken, 2 ay sonra annesinin yüzünde sarkmalar farkettiği çocuk şimdilerde 6 yaşında.

Yıllarca böyle yaşamıştı tedavi olunca kendini tanıyamadı!

Erken yaşlanma hastalığına yakalanan çocuk için doktorlar tedavi edilmesinin zor olduğunu fakat hayat kalitesini artırabileceklerini söylüyorlar.

Yıllarca böyle yaşamıştı tedavi olunca kendini tanıyamadı!
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