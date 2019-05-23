Haberler

Galeri

Yıllarca böyle yaşamıştı tedavi olunca kendini tanıyamadı!

Yıllarca böyle yaşamıştı tedavi olunca kendini tanıyamadı!

Hindistanlı Suresh isimli genç yıllar boyunca yüzündeki şekil bozukluğu ile yaşadı. Aslan Surat Sendromu da denilen bu rahatsızlık yüzünden büyük acılar çeken ve görünümü nedeniyle de rahatsız edici durumlarla karşılaşan genç sonunda çareyi buldu. Ünlü bir cerrah tarafından tedavi edilen genç adamın değişimi ise görenleri hem sevindirdi hem de hayran bıraktı!

Giriş Tarihi: 23.05.2019 07:31 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 07:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





