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çare bulamamıştı...

Giriş Tarihi: 17.10.2018 14:32 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 15:11
Yıllarca çare bulamamıştı...

Hindistanlı Suresh, 18 yaşından beridir Aslan Surat Sendromu'ndan muzdarip.

Yıllarca çare bulamamıştı...

Bu sendrom yüzünden dayanılmaz acılar çeken Suresh'e doktorlar yardım edememişti.

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Yıllarca çare bulamamıştı...

Sendrom, yüzdeki kemiklerin aşırı büyümesinden dolayı hastaya aslan yüzüne benzeyen bir görünüm veriyor. Raporlara göre bu sendrom ancak kemiklerin alınmasıyla tedavi edilebiliyor ancak 20 yıldır Suresh'e yardım edebilen olmamıştı.

Yıllarca çare bulamamıştı...

Ancak şimdi, cerrah Sunil Richardson sayesinde, görenler Suresh'i tanımakta zorluk çekiyor. Ameliyattan sonra yüzü gibi, ismini de değiştirmiş Suresh. Yeni ismi gizlilik sebebi dolayısıyla bilinmiyor.

Yıllarca çare bulamamıştı...

Doğduğunda her şey normalken, 2 ay sonra annesinin yüzünde sarkmalar farkettiği çocuk şimdilerde 6 yaşında.

Yıllarca çare bulamamıştı...

Erken yaşlanma hastalığına yakalanan çocuk için doktorlar tedavi edilmesinin zor olduğunu fakat hayat kalitesini artırabileceklerini söylüyorlar.

Yıllarca çare bulamamıştı...
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