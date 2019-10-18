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  • Yok artık! Sevgilisine Whatsapp'tan o mesajı atınca...

Yok artık! Sevgilisine 'tan o mesajı atınca...

Böyle mesajları daha önce büyük ihtimalle görmediniz! Son yıllarda akıllı telefonların hepimizin hayatına girmesiyle mesajlaşmalar da vazgeçilmezimiz oldu. Gerekli zamanlarda hepimiz için büyük fayda sağlayan mesajlar kimi zaman ilginç sonuçlar da doğuruyor. Sosyal medyaya düşen bu mesajların bir kısmı ise okuyanları çok güldürüyor. İşte kimi kimi SMS ile atılan birbirinden şaşırtıcı mesajlar.

Giriş Tarihi: 18.10.2019 14:04 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 14:05
Yok artık! Sevgilisine Whatsapp'tan o mesajı atınca...

İşte birbirinden ilginç kimi gülümsetecek kimi de şaşırtacak mesajlar!

Yok artık! Sevgilisine Whatsapp'tan o mesajı atınca...
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Yok artık! Sevgilisine Whatsapp'tan o mesajı atınca...
Yok artık! Sevgilisine Whatsapp'tan o mesajı atınca...
Yok artık! Sevgilisine Whatsapp'tan o mesajı atınca...
Yok artık! Sevgilisine Whatsapp'tan o mesajı atınca...
Yok artık! Sevgilisine Whatsapp'tan o mesajı atınca...
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