Yok artık! Sevgilisine Whatsapp'tan o mesajı atınca...
Yok artık! Sevgilisine Whatsapp'tan o mesajı atınca...
Böyle mesajları daha önce büyük ihtimalle görmediniz! Son yıllarda akıllı telefonların hepimizin hayatına girmesiyle mesajlaşmalar da vazgeçilmezimiz oldu. Gerekli zamanlarda hepimiz için büyük fayda sağlayan mesajlar kimi zaman ilginç sonuçlar da doğuruyor. Sosyal medyaya düşen bu mesajların bir kısmı ise okuyanları çok güldürüyor. İşte kimi Whatsapp kimi SMS ile atılan birbirinden şaşırtıcı mesajlar.
Giriş Tarihi: 18.10.2019
14:04
Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
14:05
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