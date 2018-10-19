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uçağında şok anlar!

Giriş Tarihi: 19.10.2018 11:47 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 11:53
Yolcu uçağında şok anlar!

Airbus A330 uçağı, içindeki 192 yla Miami'den havalandı.

Yolcu uçağında şok anlar!

Arjantin'e doğru yola çıkan , peş peşe çok sayıda türbülansa yakalandı.

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Yolcu uçağında şok anlar!

Aerolineas Argentinas'a ait uçağın rotasında sık sık sapmalar yaşandı.

Yolcu uçağında şok anlar!

Uçuşları canlı olarak yayınlayan haritada, Aerolineas Argentinas uçağının sık sık sağa sola döndüğü net olarak görüldü.

Yolcu uçağında şok anlar!

lar ve pilot ise, hayatlarının en büyük dehşetini yaşadı.

Yolcu uçağında şok anlar!

Çığlıklar yükseldi, birçok hüngür hüngür ağladı.

Yolcu uçağında şok anlar!

Sekiz saat süren uçuşta uçağın içi savaş alanına döndü.

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