Yolcu uçağında şok anlar!

Airbus A330 uçağı, içindeki 192 yolcuyla ABD Miami'den havalandı. Arjantin'e doğru yola çıkan uçak, peş peşe çok sayıda türbülansa yakalandı. Aerolineas Argentinas'a ait uçağın rotasında sık sık sapmalar yaşandı. Uçuşları canlı olarak yayınlayan haritada, Aerolineas Argentinas uçağının sık sık sağa sola döndüğü net olarak görüldü. Yolcular ve pilot ise, hayatlarının en büyük dehşetini yaşadı. Çığlıklar yükseldi, birçok yolcu hüngür hüngür ağladı. Sekiz saat süren uçuşta uçağın içi savaş alanına döndü.