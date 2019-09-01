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Yön değiştiren kasırgası kuzeye ilerliyor

ABD'nin güneydoğu sahillerine yaklaşan ve Kategori 4 seviyesini koruyan kasırgasının yön değiştirerek Florida yerine kuzeydeki eyaletlere yöneldiği bildirildi.

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 01.09.2019 08:10 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 08:11
Yön değiştiren Dorian kasırgası kuzeye ilerliyor

ABD Ulusal Merkezi, 'ı Kategori 4 düzeyinde kasırga olarak tanımlamaya devam ediyor. Merkez, şiddetinin deniz üzerinde zaman zaman değişmesine rağmen kasırganın gücünü koruduğunu açıkladı.

Yön değiştiren Dorian kasırgası kuzeye ilerliyor

Düne kadar yaptığı tahminlerde 'ın Florida eyaletini vuracağını belirten Merkez, son tahminlerinde kasırganın yönünü kuzeye çevirdiğine işaret etti.

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Yön değiştiren Dorian kasırgası kuzeye ilerliyor

- Georgia ve Carolina eyaletleri tehdit altında

Buna göre 'ın Florida'nın kuzeyinde yer alan Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerini vurabileceği belirtildi. Güney Carolina Valisi Henry McMaster, eyalette acil durum ilan etti.

Yön değiştiren Dorian kasırgası kuzeye ilerliyor

Kasırganın Florida eyaletinin yaklaşık 600 kilometre doğusundan kuzeye doğru ilerlediği kaydedildi. Yetkililer, 'ın karaya ulaştıktan sonra yüklü miktarda yağış bırakarak ölümcül su baskınlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Yön değiştiren Dorian kasırgası kuzeye ilerliyor

Kasırganın merkezindeki rüzgar hızının ise saatte 220-240 kilometreyi bulduğu kaydedildi.

Yön değiştiren Dorian kasırgası kuzeye ilerliyor

ABD Başkanı Donald Trump da hafta sonu Polonya'ya yapacağı ziyareti iptal ederek kasırgayla ilgili gelişmeleri takip etmek üzere başkent Washington'da kalmaya karar vermişti.

Yön değiştiren Dorian kasırgası kuzeye ilerliyor
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