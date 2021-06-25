YouTube, Beyaz Saray videolarındaki milyonlarca 'Dislike'ı kaldırdı!

81m.org sitesi şubat ayının başından beridir Beyaz Saray'ın YouTube videolarını takip ediyor. Neler olduğunun kaydının tutuyor. Bir gazeteci ve yazar olan Zoe Phin, bu videolarla ilgili detayları takipçileriyle paylaştı. Zoe Phin'in aktardıklarına göre YouTube, Beyaz Saray videolarından 3.9 dislike'ı kaldırmış. Kaldırılan dislike'ların sayısı, kanalda kalanların neredeyse iki katı kadar. İlginç bir detay daha var, 81m.org sitesi Beyaz Saray'ın YouTube kanalındaki 655 adet videonun istatistiklerine sahip. Ancak şu anda kanalda 427 video listeleniyor. 228 video kaldırılmış durumda. Ufak bir dip not var. Zoe Phin, 26-27 Ocak tarihleri arasında 130 bin daha dislike'ın kaldırıldığını, ancak bunun rapora dahil edilmediğini söyledi.