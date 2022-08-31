Giriş Tarihi: 31.08.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 09:35

Yüksek konut ve kira fiyatlarına muhteşem çözüm! Milyonlarca kez izlendi

Son dönemde ortaya çıkan kira ve konut fiyatları ile ilgili sıkıntılar kimilerini ilginç çözümlere itti. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar kira fiyatlarından haklı bir şikayet içerisindeler. Öte yandan şimdi göreceğiniz bu ilginç görüntüler adeta duruma farklı bir çözüm oldu. Havacılık imalathanesinde çalışan bir adam ve eşi ilginç bir fikri hayata geçirdi. Hurdalıktan bir okul otobüsü satın aldı. Ve sonrasında ise bu okul otobüsünü muhteşem bir eve çevirmeyi becerdiler. Olayı saniye saniye görüntüleyen çiftin paylaşımı büyük beğeni aldı. Milyonlar sosyal medya üzerinden bu görüntüleri izledi. İşte o hayran bırakan çalışma...