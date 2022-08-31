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Haberler Galeri Yüksek konut ve kira fiyatlarına muhteşem çözüm! Milyonlarca kez izlendi
Giriş Tarihi: 31.08.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 09:35

Yüksek konut ve kira fiyatlarına muhteşem çözüm! Milyonlarca kez izlendi

Son dönemde ortaya çıkan kira ve konut fiyatları ile ilgili sıkıntılar kimilerini ilginç çözümlere itti. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar kira fiyatlarından haklı bir şikayet içerisindeler. Öte yandan şimdi göreceğiniz bu ilginç görüntüler adeta duruma farklı bir çözüm oldu. Havacılık imalathanesinde çalışan bir adam ve eşi ilginç bir fikri hayata geçirdi. Hurdalıktan bir okul otobüsü satın aldı. Ve sonrasında ise bu okul otobüsünü muhteşem bir eve çevirmeyi becerdiler. Olayı saniye saniye görüntüleyen çiftin paylaşımı büyük beğeni aldı. Milyonlar sosyal medya üzerinden bu görüntüleri izledi. İşte o hayran bırakan çalışma...

Yüksek konut ve kira fiyatlarına muhteşem çözüm! Milyonlarca kez izlendi

KİRA VERMEKTEN BIKINCA BAKIN NE YAPTILAR!

Kira ve konut fiyatları canlarından bezdirdi. Çözümleri inanılmaz oldu. Her şey nasıl başladı? Kare kare muhteşem görüntüler

Yüksek konut ve kira fiyatlarına muhteşem çözüm! Milyonlarca kez izlendi

Washington'da yaşayan çift ev kiralarından bıkıp kendi evlerini yaptı.

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Yüksek konut ve kira fiyatlarına muhteşem çözüm! Milyonlarca kez izlendi

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

Yüksek konut ve kira fiyatlarına muhteşem çözüm! Milyonlarca kez izlendi

2800 dolara aldıkları hurdalık otobüsü yeni baştan yaptılar.

Yüksek konut ve kira fiyatlarına muhteşem çözüm! Milyonlarca kez izlendi

HURDA OTOBÜSÜ ALIP EVE ÇEVİRDİLER

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

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