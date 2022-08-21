Giriş Tarihi: 21.08.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 11:34

Yunan bakanın iftiralarına Türkiye'den tokat gibi cevap! İşte fotoğraflarla Yunanistan'ın PKK gerçeği

Geçtiğimiz günlerde bir toplantıda Yunanistan'ın Lavrion kampında terör örgütü PKK lehine harekete geçildiğini ifade eden Bakan Soylu'ya, Yunanistan Vatandaşları Koruma Bakanı Takis Theodorikakos'dan yanıt gelmişti. Söylenenlerin iftira olduğunu ve Lavrion'da terör oluşumu olmadığını iddia eden Theodorikakos'a ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan tokat gibi bir yanıt geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden Lavrion'daki PKK eylemlerini fotoğraflarla kanıtlayan Çataklı, "Provoke etmiyoruz. Bu fotoğraflar gerçeği ortaya çıkaracaktır" ifadelerine yer verdi.