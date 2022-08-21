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Haberler Galeri Yunan bakanın iftiralarına Türkiye'den tokat gibi cevap! İşte fotoğraflarla Yunanistan'ın PKK gerçeği
Giriş Tarihi: 21.08.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 11:34

Yunan bakanın iftiralarına Türkiye'den tokat gibi cevap! İşte fotoğraflarla Yunanistan'ın PKK gerçeği

Geçtiğimiz günlerde bir toplantıda Yunanistan'ın Lavrion kampında terör örgütü PKK lehine harekete geçildiğini ifade eden Bakan Soylu'ya, Yunanistan Vatandaşları Koruma Bakanı Takis Theodorikakos'dan yanıt gelmişti. Söylenenlerin iftira olduğunu ve Lavrion'da terör oluşumu olmadığını iddia eden Theodorikakos'a ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan tokat gibi bir yanıt geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden Lavrion'daki PKK eylemlerini fotoğraflarla kanıtlayan Çataklı, "Provoke etmiyoruz. Bu fotoğraflar gerçeği ortaya çıkaracaktır" ifadelerine yer verdi.

Yunan bakanın iftiralarına Türkiye’den tokat gibi cevap! İşte fotoğraflarla Yunanistan’ın PKK gerçeği

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde "Medya Temsilcileriyle Göç Toplantısı"da açıklamalarda bulundu.

Yunan bakanın iftiralarına Türkiye’den tokat gibi cevap! İşte fotoğraflarla Yunanistan’ın PKK gerçeği

Yunanistan'daki Lavrion kampına da değinen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Karmaşıklığı kullanmak isteyen etraf ülkeler de var, Yunanistan gibi. Örneğin, tabelası Birleşmiş Milletler olan Lavrion kampını Yunanistan, yaklaşık 7-8 aydır tekrar PKK terör örgütü lehine harekete geçirdi. PKK, kırsalda zayıflayınca şehirlerde eylem yapma kabiliyeti talimatı verdi. Bu talimatı yaklaşık 1-1,5 yıldır Murat Karayılan'ın kendisi yönetmeye çalışıyor."

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Yunan bakanın iftiralarına Türkiye’den tokat gibi cevap! İşte fotoğraflarla Yunanistan’ın PKK gerçeği

Bakan Soylu'nun Lavrion açıklamasının üzerineyse Vatandaşları Koruma Bakanı Takis Theodorikakos bu sözleri 'kışkırtıcı ve düpedüz yalan' olarak nitelendirdi.

Yunan bakanın iftiralarına Türkiye’den tokat gibi cevap! İşte fotoğraflarla Yunanistan’ın PKK gerçeği

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Theodorikakos, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Lavrion ile ilgili son açıklamaları provokatiftir ve gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur "dedi.

Yunan bakanın iftiralarına Türkiye’den tokat gibi cevap! İşte fotoğraflarla Yunanistan’ın PKK gerçeği

Theodorikakos sözlerine "Evros bölgesindeki sığınmacılarla ilgili olarak ise bu durum Türkiye'nin göç meselesini araçsallaştırmaya yönelik bir başka bir girişimdir. Yunanistan, uluslararası hukuka tam saygı göstererek sınırlarını korumak için egemen hakkını kullanan demoktatik bir ülkedir" ifadeleriyle devam etti.

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