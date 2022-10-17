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Haberler Galeri Yunan basını hava gücünü karşılaştırdı! ABD'nin F-16 kararı panikletti...
Giriş Tarihi: 17.10.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 12:13

Yunan basını hava gücünü karşılaştırdı! ABD'nin F-16 kararı panikletti...

Ege ve Doğu Akdeniz'de provokasyonlarını artıran Yunanistan bir yandan da mülteciler üzerinden Türkiye'ye asılsız ithamlarda bulunuyor... Yunanistan'ın bu saldırgan tavrı karşısında Başkan Erdoğan, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişmelerin yanı sıra ABD'den gelen F-16 kararı Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunan basını Hava kuvvetlerini kıyasladı...

Yunan basını hava gücünü karşılaştırdı! ABD’nin F-16 kararı panikletti...

Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini artıran Yunanistan'da 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri sonrası panik sürüyor. Sık sık Türk ve Yunan ordularını kıyaslayan Yunan baını bu kez Hava Kuvvetlerini karşılaştırdı. ABD'nin F-16 kararından rahatsızlığını dile getiren Yunan gazetesi, gerilimin 1974 yazına kadar uzandığını belirtti.

Yunan basını hava gücünü karşılaştırdı! ABD’nin F-16 kararı panikletti...

Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu'nda Başkan Erdoğan'ın bir Yunan gazeteciye verdiği "Bir gece ansızın gelebiliriz" yanıtı Yunan gündemini oldukça meşgul etmiş, olası savaş senaryolarını değerlendiren Yunan basını itiraf gibi bir cümleye yer vererek, "Yunanistan'ın ordusu Türkiye'nin dörtte biri kadar" ifadelerini kullanmıştı.

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Yunan basını hava gücünü karşılaştırdı! ABD’nin F-16 kararı panikletti...

Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebilirz" sözleri sonrası Yunanistan, yine Avrupa'dan medet umarak Türkiye'yi 'uyarmalarını' istemişti.

Yunan basını hava gücünü karşılaştırdı! ABD’nin F-16 kararı panikletti...

Bu sözün ardından ise Yunan basınında olası savaş senaryoları gündeme gelmeye başlamış, olası bir savaş için özellikle 2023 ve sonrasına dikkat çekilmişti. Yunan basınında yer alan heberlerde Türkiye'nin başka cephelede de savaşa girebileceği, ancak NATO üyesi bir ülkeye karşı savaşa girmesinin bambaşka bir şey olduğu ifade edilmişti.

Yunan basını hava gücünü karşılaştırdı! ABD’nin F-16 kararı panikletti...

YUNAN ORDUSU TÜRKİYE'NİN YALNIZCA 'DÖRTTE BİRİ KADAR'

Aynı zamanda ordu kıyaslamasının yapıldığı bir haberde Yunan ordusunun Türkiye'nin yalnızca 'dörtte biri kadar' olduğu; ancak Yunan halkının 'moralinin daha yüksek' olduğuna dikkat çekilmişti.

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