Giriş Tarihi: 17.10.2022 11:17
Güncelleme Tarihi: 17.10.2022
12:13
Yunan basını hava gücünü karşılaştırdı! ABD'nin F-16 kararı panikletti...
Ege ve Doğu Akdeniz'de provokasyonlarını artıran Yunanistan bir yandan da mülteciler üzerinden Türkiye'ye asılsız ithamlarda bulunuyor... Yunanistan'ın bu saldırgan tavrı karşısında Başkan Erdoğan, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişmelerin yanı sıra ABD'den gelen F-16 kararı Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunan basını Hava kuvvetlerini kıyasladı...