Yunan basını hava gücünü karşılaştırdı! ABD’nin F-16 kararı panikletti...

Bu sözün ardından ise Yunan basınında olası savaş senaryoları gündeme gelmeye başlamış, olası bir savaş için özellikle 2023 ve sonrasına dikkat çekilmişti. Yunan basınında yer alan heberlerde Türkiye'nin başka cephelede de savaşa girebileceği, ancak NATO üyesi bir ülkeye karşı savaşa girmesinin bambaşka bir şey olduğu ifade edilmişti.