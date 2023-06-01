Yunan basını ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var’ dedi! Merkel iddiası gündeme oturdu

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hakkı olan deniz yetki alanlarında doğal gaz arama faaliyetlerini sürdürmesi bölgede çıkar çatışması içinde bulunan ülkeleri rahatsız ediyor. Özellikle Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sınırlarına çok yakın bölgelerde tatbikatlar yapmak için NAVTEX ilan etmiş ve Türkiye bu kışkırtmalara aynı şekilde NAVTEX ile cevap vermişti.