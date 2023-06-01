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Giriş Tarihi: 01.06.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 11:16

Yunan basını ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var’ dedi! Merkel iddiası gündeme oturdu

Son yıllarda tartışılmaz bir bölgesel güç haline gelen Türkiye'nin küresel siyasi arenadaki etkisi de kendinden söz ettiriyor. Özellikle Doğu Akdeniz'deki enerji hamleleri sonrasında bölgedeki varlığının göz ardı edilemeyeceğini kanıtlayan Türkiye'nin rolüne ilişkin bir analiz Yunan gündemine damga vurdu. Rum kesiminin sözde MEB'inde keşfedilen doğal gazın enerji krizindeki Batı ülkelerine aktarılmasının Türkiye'ye bağlı olduğunu söyleyen bir analizde, Almanya eski Başbakanı Angela Merkel için de olay yaratan bir iddia ortaya atıldı.

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Yunan basını ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var’ dedi! Merkel iddiası gündeme oturdu

Türkiye'nin küresel siyasetteki rolü, son yıllarda tartışılmaz bir şekilde keskinleşti. Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel alandaki rolünü bağımsızlık anlayışı çerçevesinde şekillendiren Türkiye, siyasi arenada da birçok ülkeyi etkileyecek adımlar atıyor.

Yunan basını ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var’ dedi! Merkel iddiası gündeme oturdu

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hakkı olan deniz yetki alanlarında doğal gaz arama faaliyetlerini sürdürmesi bölgede çıkar çatışması içinde bulunan ülkeleri rahatsız ediyor. Özellikle Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sınırlarına çok yakın bölgelerde tatbikatlar yapmak için NAVTEX ilan etmiş ve Türkiye bu kışkırtmalara aynı şekilde NAVTEX ile cevap vermişti.

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Yunan basını ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var’ dedi! Merkel iddiası gündeme oturdu

"TÜRKİYE'NİN İZNİ GEREKİYOR"

Türkiye'nin deniz yetki alanlarından taviz vermemesiyle birlikte değişen dengeler bir kez daha Yunan basınına konu oldu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sözde Münhasır Ekonomi Bölge'sinde (MEB) keşfedilen doğal gazın Batılı ülkelere aktarılmasındaki sorunlara yer veren bir analizde dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Yunan basını ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var’ dedi! Merkel iddiası gündeme oturdu

Yunan Emea gazetesinde yayınlanan bir habere göre enerji krizi için yeni planlar devreye sokuldu. Rum kesiminde, Avrupa'nın Rusya'ya enerji konusunda bağımlılığını önemli ölçüde düşürecek doğal gaz yataklarının tespit edildiğine ilişkin ifadelerin kullanıldığı haberde, söz konusu doğal gazın Batı'ya aktarılmasında Türkiye'nin izninin gerektiği aktarıldı.

Yunan basını ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var’ dedi! Merkel iddiası gündeme oturdu

"MERKEL DEVREYE GİRECEK" İDDİASI

Batı'nın Rusya'ya olan bağlılığından kurtulmanın yolunun Kıbrıs sorununun çözümünde olduğuna yer verilirken, Türkiye'nin 'ikna' edilmesinde kilit bir ismin adı kullanıldı. Buna göre Almanya eski Başbakanı Angela Merkel'in AB ve Türkiye arasında arabulucu rol için uluslararası siyaset sahnesine dönüş yapacağını iddia edildi.

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