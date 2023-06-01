Yunan basını ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var’ dedi! Merkel iddiası gündeme oturdu

Son yıllarda tartışılmaz bir bölgesel güç haline gelen Türkiye'nin küresel siyasi arenadaki etkisi de kendinden söz ettiriyor. Özellikle Doğu Akdeniz'deki enerji hamleleri sonrasında bölgedeki varlığının göz ardı edilemeyeceğini kanıtlayan Türkiye'nin rolüne ilişkin bir analiz Yunan gündemine damga vurdu. Rum kesiminin sözde MEB'inde keşfedilen doğal gazın enerji krizindeki Batı ülkelerine aktarılmasının Türkiye'ye bağlı olduğunu söyleyen bir analizde, Almanya eski Başbakanı Angela Merkel için de olay yaratan bir iddia ortaya atıldı.