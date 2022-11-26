Yunan basını yazdı, Pentagon doğruladı: ABD’nin Dedeağaç sonrası yeni oyunu! Geri döndü...

Halihazırda Yunanistan'da 4 üssü bulunan ABD çekildiği bir üsse geri döndü. Yunan medyası ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından edinilen bilgilere göre; Volos'taki Georgula Kışlası, Litohoru'daki atış alanı, Dedeağaç'taki Yannuli Kışlası ve Suda Üssü'nün ardından ABD, Larissa üssüne yeniden konuşlandı.