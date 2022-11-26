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Haberler Galeri Yunan basını yazdı, Pentagon doğruladı: ABD'nin Dedeağaç sonrası yeni oyunu! Geri döndü...
Giriş Tarihi: 26.11.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 09:51

Yunan basını yazdı, Pentagon doğruladı: ABD'nin Dedeağaç sonrası yeni oyunu! Geri döndü...

Yunanistan'da adeta ABD Üssü haline gelen Dedeağaç'tan sonra ABD'den bir hamle daha geldi. Yunan basınında yer alan haberlere göre; Türkiye sınırındaki Dedeağaç'a yığınak yapan ABD daha önce çekildiği bir üsse geri döndü. Yunan medyasına yansıyan haberlerde yeni bir Amerikan üssünün oluşturulması "Ege'de tam Amerikan kontrolüne doğru" ifadeleri kullanıldı.

Yunan basını yazdı, Pentagon doğruladı: ABD’nin Dedeağaç sonrası yeni oyunu! Geri döndü...

Halihazırda Yunanistan'da 4 üssü bulunan ABD çekildiği bir üsse geri döndü. Yunan medyası ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından edinilen bilgilere göre; Volos'taki Georgula Kışlası, Litohoru'daki atış alanı, Dedeağaç'taki Yannuli Kışlası ve Suda Üssü'nün ardından ABD, Larissa üssüne yeniden konuşlandı.

Yunan basını yazdı, Pentagon doğruladı: ABD’nin Dedeağaç sonrası yeni oyunu! Geri döndü...

DAHA ÖNCE ÇEKİLMİŞTİ

ABD, Yunanistan'ın Larissa Hava Üssüne bir yıllığına 8 gelişmiş MQ-9 Reaper İnsansız Hava Aracı (İHA) konuşlandırdı. Yunan medyasında çıkan haberler üzerine AA muhabirinin Pentagon'dan edindiği bilgiye göre, MQ-9 İHA'ları daha önce çekildiği Larissa üssüne yeniden konuşlandırıldı.

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Yunan basını yazdı, Pentagon doğruladı: ABD’nin Dedeağaç sonrası yeni oyunu! Geri döndü...

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı 8 MQ-9 Reaper İHA'lar, ilgili ekipman ve personel ile 12 Kasım'da Larissa Hava Üssüne geldi.

Yunan basını yazdı, Pentagon doğruladı: ABD’nin Dedeağaç sonrası yeni oyunu! Geri döndü...

BİR YILLIĞINA DENİLDİ

Konuşlandırmanın, bir yıllığına ve ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) ile Yunanistan ordusu arasında 1 Kasım'da imzalanan bir anlaşma çerçevesinde yapıldığı öğrenildi.

Yunan basını yazdı, Pentagon doğruladı: ABD’nin Dedeağaç sonrası yeni oyunu! Geri döndü...

NATO VURGUSU

Yunanistan ordusu, bu konuşlanmanın müttefik kuvvetlerle iş birliğini geliştirme çabalarının bir parçası olduğunu ve "NATO'nun birlikte çalışabilirliğine ve caydırıcılığına katkı sağlayacağını" iddia etti.

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