Giriş Tarihi: 26.11.2022 09:51
Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
09:51
Yunan basını yazdı, Pentagon doğruladı: ABD'nin Dedeağaç sonrası yeni oyunu! Geri döndü...
Yunanistan'da adeta ABD Üssü haline gelen Dedeağaç'tan sonra ABD'den bir hamle daha geldi. Yunan basınında yer alan haberlere göre; Türkiye sınırındaki Dedeağaç'a yığınak yapan ABD daha önce çekildiği bir üsse geri döndü. Yunan medyasına yansıyan haberlerde yeni bir Amerikan üssünün oluşturulması "Ege'de tam Amerikan kontrolüne doğru" ifadeleri kullanıldı.