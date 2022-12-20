Tayfun dengelerini altüst etti! Yuna basını madde madde sıraladı: Gayriaskeri statüdeki adalar üzerinden savaş provokasyonu

Türkiye'nin geliştirdiği silahları sorun olarak niteleyen gazete, bunun yalnızca Yunanistan'ı değil, İsrail de dahil çok sayıda komşu ülkeyi tehdit ettiği öne sürüldü. Artan Yunan provokasyonlarına rağmen Türkiye'nin silah yarışını tetiklediğini öne süren gazete, güç dengesi ve caydırıcılık için adımlar atılması gerektiğini yazdı.