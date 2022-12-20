Giriş Tarihi: 20.12.2022 15:41
Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
15:47
Tayfun dengelerini altüst etti! Yuna basını madde madde sıraladı: Gayriaskeri statüdeki adalar üzerinden savaş provokasyonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Ege'deki tacizine tepki göstermiş, "Eğer rahat durmazlarsa gereğini yaparız" demişti. Bu sözler Yunan basınında konuşulmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın aynı konuşmasında "Tayfun füzesinin fırlatılmasının Yunanlılar üzerinde paniğe yol açtığını" belirttiğine dikkat çeken Yunan basını, Tayfun füzesinin yeni menziline yönelik haritalar yayınladı. Öte yandan Gayriaskeri statüdeki adalar ile ilgili kirli planlarını sıraladılar...