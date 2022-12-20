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Haberler Galeri Tayfun dengelerini altüst etti! Yuna basını madde madde sıraladı: Gayriaskeri statüdeki adalar üzerinden savaş provokasyonu
Giriş Tarihi: 20.12.2022 15:41 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 15:47

Tayfun dengelerini altüst etti! Yuna basını madde madde sıraladı: Gayriaskeri statüdeki adalar üzerinden savaş provokasyonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Ege'deki tacizine tepki göstermiş, "Eğer rahat durmazlarsa gereğini yaparız" demişti. Bu sözler Yunan basınında konuşulmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın aynı konuşmasında "Tayfun füzesinin fırlatılmasının Yunanlılar üzerinde paniğe yol açtığını" belirttiğine dikkat çeken Yunan basını, Tayfun füzesinin yeni menziline yönelik haritalar yayınladı. Öte yandan Gayriaskeri statüdeki adalar ile ilgili kirli planlarını sıraladılar...

Tayfun dengelerini altüst etti! Yuna basını madde madde sıraladı: Gayriaskeri statüdeki adalar üzerinden savaş provokasyonu

Yunan basınında gündem bu harita... Başkan Erdoğan hedefin 1000 kilometreyi yakalamak olduğuna dikkat çekerken, uzmanlar MİDLAS ve Tayfun ile Türkiye'nin bir üst lige çıktığını belirtmişti. Türk savunmasındaki gelişmeler Yunan basınında gündem olmaya devam ediyor...

Tayfun dengelerini altüst etti! Yuna basını madde madde sıraladı: Gayriaskeri statüdeki adalar üzerinden savaş provokasyonu

Başkan Erdoğan'ın Tayfun füzesinin mezilinin 1000 kilometre'ye ulaşmasını istediğini belirtmesinin ardından yeni bir harita ortaya çıktı. "Türkler şimdi de Tayfun füzesinin uzun menzilli yeni haritalarını sunuyor." diyen gazete Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandı. Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika'daki birçok ülkeyi tehdit ettiğini iddia etti.

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Tayfun dengelerini altüst etti! Yuna basını madde madde sıraladı: Gayriaskeri statüdeki adalar üzerinden savaş provokasyonu

Aynı gazetede yer alan başka bir haberde ise, Türklerin 2500 kilometre menzilli füzeler inşa etmeyi hedeflediği belirtildi.

Tayfun dengelerini altüst etti! Yuna basını madde madde sıraladı: Gayriaskeri statüdeki adalar üzerinden savaş provokasyonu

Türkiye'nin geliştirdiği silahları sorun olarak niteleyen gazete, bunun yalnızca Yunanistan'ı değil, İsrail de dahil çok sayıda komşu ülkeyi tehdit ettiği öne sürüldü. Artan Yunan provokasyonlarına rağmen Türkiye'nin silah yarışını tetiklediğini öne süren gazete, güç dengesi ve caydırıcılık için adımlar atılması gerektiğini yazdı.

Tayfun dengelerini altüst etti! Yuna basını madde madde sıraladı: Gayriaskeri statüdeki adalar üzerinden savaş provokasyonu

Türkiye'nin gayriaskeri statüdeki adaların silahsızlandırılmasını istediğini belirten gazete, ilgili Ege adalarının silahlandırıldığını bir kez daha itiraf ederek madde madde değerlendirmede bulundu.

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