Türkiye korkulu rüyaları oldu! Yunan basınında skandal: 2 yeni senaryo...

KENDİ KENDİNİ ÇÜRÜTTÜ

Masada iki senaryo olduğunu ileri süren gazete, İlk senaryoda ,Bölgede Türk gücünün araştırmayı engellemek isteebileceğ iddia edildi. Ancak bu durumun olasılığının çok düşük olduğu çünkü Ankara'nın zaten bu karara itiraz etmediği açık açık belirtildi.