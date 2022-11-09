Giriş Tarihi: 09.11.2022 14:41
Güncelleme Tarihi: 09.11.2022
14:42
Türkiye korkulu rüyaları oldu! Yunan basınında skandal: 2 yeni senaryo...
Son dönemlerde Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten Yunanistan'da 2 senaryo gündemde... Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerinden rahatsız olduğunu her fırsatta dile getiren Yunanistan, Girit açıklarında hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunacağı yönünde bir NAVTEX yayınlamıştı. Ancak Yunan basını bu gelişmeyi de Türkiye'ye yönelik skandal iddialar öne sürerek okuyucularına sundu.