Giriş Tarihi: 14.12.2022 11:12
Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
11:17
Yunanistan 2023'e kilitlendi! "Muhtemelen ilk kez göreceğiz" Yerli silahlar mercek altında...
Yunanistan, Türkiye'nin geliştirmiş olduğu savunma sanayii ürünlerine kafayı takmış durumda... Yunan basınında her gün yeni bir analiz yayınlanırken bu kez 2023 yılı için adeta alarm verildi. Kızılelma, Hürjet, Göksungur ve Atak... Yunan basını "Muhtemelen ilk kez 2023'te uçan başka Türk uçakları ve insansız hava araçları göreceğiz" diyerek Türk silahlarını mercek altına aldı.