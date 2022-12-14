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Haberler Galeri Yunanistan 2023'e kilitlendi! "Muhtemelen ilk kez göreceğiz" Yerli silahlar mercek altında...
Giriş Tarihi: 14.12.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 11:17

Yunanistan 2023'e kilitlendi! "Muhtemelen ilk kez göreceğiz" Yerli silahlar mercek altında...

Yunanistan, Türkiye'nin geliştirmiş olduğu savunma sanayii ürünlerine kafayı takmış durumda... Yunan basınında her gün yeni bir analiz yayınlanırken bu kez 2023 yılı için adeta alarm verildi. Kızılelma, Hürjet, Göksungur ve Atak... Yunan basını "Muhtemelen ilk kez 2023'te uçan başka Türk uçakları ve insansız hava araçları göreceğiz" diyerek Türk silahlarını mercek altına aldı.

Yunanistan 2023’e kilitlendi! Muhtemelen ilk kez göreceğiz Yerli silahlar mercek altında...

Türkiye savunma alanında yerli ve milli adımlar atmaya devam ederken Yunanistan'da bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Yunan basını her geçen gün yeni bir analiz ile okurlarının karşısına çıkarken bu kez 2023 yılına odaklandı.


Yunanistan 2023’e kilitlendi! Muhtemelen ilk kez göreceğiz Yerli silahlar mercek altında...

Gayriaskeri statüdeki Ege adalarını silahlandırarak Türkiye'nin tepksini çeken Yunanistan'da basın, kara kara Türk silahlarına karşı neler yapılabileceğini düşünüyor. Son olarak Ankara'nın ilk uçuşunu Türk devletinin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023'te yapmayı planladığı askeri uçaklar ve insansız hava araçlarını gündemlerine taşıdılar.

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Yunanistan 2023’e kilitlendi! Muhtemelen ilk kez göreceğiz Yerli silahlar mercek altında...

EN GELİŞMİŞİ

Yunan in.gr tarafından Forbes'a dayandırılan haberde, bu silahlar arasında en gelişmiş olanının Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TAI veya TUSAŞ) milli savaş uçağı TF-X olduğu belirtildi. Yunan basını geçtiğimiz günlerde TF-X'in envantere gireceği tarihi gündemine taşımıştı.


Yunanistan 2023’e kilitlendi! Muhtemelen ilk kez göreceğiz Yerli silahlar mercek altında...

"2023'TE UÇAN BAŞKA TÜRK UÇAKLARI GÖRECEĞİZ"

18 Mart 2023'te Türk semalarında uçması beklenen TF-X'in 2025-2026'da havalanmasının beklendiğini ifade eden gazete, ilk uçağın 2030'larda üretim hattından ineceğini iddia etti. Ankara'nın seri üretime geçebilmek için uçağın bazı gizlilik özelliklerinden de taviz vereceğini ileri süren gazete "muhtemelen 2023'te uçan başka Türk uçakları göreceğiz" dedi ve Türk savunma silahlarını tek tek sıraladı.

Yunanistan 2023’e kilitlendi! Muhtemelen ilk kez göreceğiz Yerli silahlar mercek altında...

BAYRAKTAR KIZILELMA

Taksi ve kalkış testlerinin Kasım 2022'de tamamlandığını belirten gazete Kızılelma'nın Türkiye'nin jet motorlu ilk insansız hava aracı olduğunu belirtti. Baykar'ın "özellikle agresif manevra yapma ve radardan kaçma yeteneği sayesinde hesaba katılması gereken önemli bir güç olduğunu" belirttiği haberde yer alan detaylar arasında...

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