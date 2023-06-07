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Haberler Galeri Yunanistan Başkan Erdoğan’ın izinden gidiyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Türkiye gibi güçlü olmalıyız!
Giriş Tarihi: 07.06.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 10:31

Yunanistan Başkan Erdoğan’ın izinden gidiyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Türkiye gibi güçlü olmalıyız!

Son dakika haberi: Yunanistan, bir ay içinde ikinci kez sandığa gidecek. Türkiye'nin seçim süreciyle aynı döneme denk gelmesi nedeniyle dikkat çeken Yunanistan seçimleri, ilk turda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ikinci tura kalmıştı. Seçimin favorisi eski Başbakan Kiriakos Miçotakis oy toplama çalışmalarını sürdürürken Türkiye ile ilgili çarpıcı sözler söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti örnek gösteren Miçotakis, Türkiye istikrarına vurgu yaptı. Miçotakis'in sözleri Yunan basınının gündemine oturdu.

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Yunanistan Başkan Erdoğan’ın izinden gidiyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Türkiye gibi güçlü olmalıyız!

Son dakika haberi: Yunanistan'da seçim süreci devam ediyor. 21 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde, gelecek 4 yıllık dönemde ülkeyi yönetecek hükümeti ve meclis üyelerini seçmek üzere sandık başına gidilmesine rağmen yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ikinci tur gerçekleştirilecek. 25 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimler öncesi başbakan adaylarının oy çağrıları da sürüyor.

Yunanistan Başkan Erdoğan’ın izinden gidiyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Türkiye gibi güçlü olmalıyız!

TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Yeni Demokrasi (ND) Partisi'nin lideri, eski Başbakan Kiriakos Miçotakis, ikinci tura sayılı günler kala yürüttüğü seçim kampanyasında Türkiye ile ilgili çarpıcı sözler kullandı.

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Yunanistan Başkan Erdoğan’ın izinden gidiyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Türkiye gibi güçlü olmalıyız!

Seçimlerin favori ismi olarak gösterilen Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilgili yaptığı tespitlerle Yunan gündemine oturdu.

Yunanistan Başkan Erdoğan’ın izinden gidiyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Türkiye gibi güçlü olmalıyız!

"ONLAR GİBİ OLMALIYIZ!"

Miçotakis, lideri olduğu ND'nin tek başına iktidar olabilmesi için oy toplama çalışmalarına devam ederken Yunan kanallarından çağrılarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak devlet kanalı ERT'ye çıkan Miçotakis, Yunanistan'ın seçimini yaparken Türkiye'yi örnek alması gerektiğini vurguladı.

Yunanistan Başkan Erdoğan’ın izinden gidiyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Türkiye gibi güçlü olmalıyız!

"TÜRKİYE GİBİ GÜÇLÜ OLMALIYIZ"

Yunanistan'ın istikarlı bir politika izlemesi gerektiğini vurgulayan Miçotakis, bunun en iyi örneğinin Türkiye'de olduğunu söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesine vurgu yapan Miçotakis, "Türkiye'nin bugün yeni, istikrarlı ve güçlü bir hükümete sahip olduğunu" söyledi.

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