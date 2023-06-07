Yunanistan Başkan Erdoğan’ın izinden gidiyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Türkiye gibi güçlü olmalıyız!

Son dakika haberi: Yunanistan, bir ay içinde ikinci kez sandığa gidecek. Türkiye'nin seçim süreciyle aynı döneme denk gelmesi nedeniyle dikkat çeken Yunanistan seçimleri, ilk turda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ikinci tura kalmıştı. Seçimin favorisi eski Başbakan Kiriakos Miçotakis oy toplama çalışmalarını sürdürürken Türkiye ile ilgili çarpıcı sözler söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti örnek gösteren Miçotakis, Türkiye istikrarına vurgu yaptı. Miçotakis'in sözleri Yunan basınının gündemine oturdu.