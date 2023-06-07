Yunanistan Başkan Erdoğan’ın izinden gidiyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Türkiye gibi güçlü olmalıyız!

"TÜRKİYE GİBİ GÜÇLÜ OLMALIYIZ"

Yunanistan'ın istikarlı bir politika izlemesi gerektiğini vurgulayan Miçotakis, bunun en iyi örneğinin Türkiye'de olduğunu söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesine vurgu yapan Miçotakis, "Türkiye'nin bugün yeni, istikrarlı ve güçlü bir hükümete sahip olduğunu" söyledi.