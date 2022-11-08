Giriş Tarihi: 08.11.2022 16:01
Güncelleme Tarihi: 08.11.2022
16:02
Yunanistan bu skandalla çalkalanıyor! Avrupa Parlamentosu'ndan Miçotakis'e soğuk duş: Bunlar ilk ifşalar değil
Yunanistan aylardır telekulak skandalı ile çalkalanıyor. Konuya ilişkin Avrupa Parlamentosu'ndan da açıklama geldi. AP Raportörü Sophie In t'Veld, Miçotakis'i '33 kişilik listenin varlığını ya da gerçekliğini inkar etmiyor' sözleri ile eleştiriken bunların ilk ifşalar olmadığını, bir süredir devam ettiğini ve çok sistematik ve geniş ölçekli biçimde, açıkça siyasi stratejinin parçası olarak kullanıldığını belirtti.