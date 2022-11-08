Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yunanistan bu skandalla çalkalanıyor! Avrupa Parlamentosu'ndan Miçotakis'e soğuk duş: Bunlar ilk ifşalar değil
Giriş Tarihi: 08.11.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 16:02

Yunanistan bu skandalla çalkalanıyor! Avrupa Parlamentosu'ndan Miçotakis'e soğuk duş: Bunlar ilk ifşalar değil

Yunanistan aylardır telekulak skandalı ile çalkalanıyor. Konuya ilişkin Avrupa Parlamentosu'ndan da açıklama geldi. AP Raportörü Sophie In t'Veld, Miçotakis'i '33 kişilik listenin varlığını ya da gerçekliğini inkar etmiyor' sözleri ile eleştiriken bunların ilk ifşalar olmadığını, bir süredir devam ettiğini ve çok sistematik ve geniş ölçekli biçimde, açıkça siyasi stratejinin parçası olarak kullanıldığını belirtti.

AA
Yunanistan bu skandalla çalkalanıyor! Avrupa Parlamentosu’ndan Miçotakis’e soğuk duş: Bunlar ilk ifşalar değil

Avrupa Parlamentosu (AP) Raportörü Sophie In t' Veld, Yunanistan'da casus yazılımların "sistematik, geniş ölçekli, siyasi stratejinin parçası" olarak kullanıldığını ve kanıtların gizlendiğini belirterek 33 önemli figürün daha dinlenmesi olayında hükümetin dahlinin olmadığı iddiasını gerçekçi bulmadığını söyledi.

Yunanistan bu skandalla çalkalanıyor! Avrupa Parlamentosu’ndan Miçotakis’e soğuk duş: Bunlar ilk ifşalar değil

AP'nin üye ülkelerdeki casus yazılım kullanımlarını araştırmak için kurduğu PEGA isimli komitenin raportörü Hollandalı milletvekili In t' Veld, hazırladığı taslak raporla ilgili basın toplantısı düzenledi. Üye ülkelerdeki yetkililerin komite ile çalışmakta istekli olmaması nedeniyle resmi bilgi ve teyide ulaşmakta güçlük çektiklerini belirten In t' Veld, yalnızca açık kaynaklardan bilgi toplayabildiklerini ve kısıtlı imkanlarla çalıştıklarını vurguladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yunanistan bu skandalla çalkalanıyor! Avrupa Parlamentosu’ndan Miçotakis’e soğuk duş: Bunlar ilk ifşalar değil

SİYASİ STRATEJİNİN BİR PARÇASI

In t' Veld, Yunanistan'daki skandalla ilgili soruşturmanın devam etmesi nedeniyle şimdilik ancak nihai olmayan değerlendirmeler yapmanın mümkün olduğunu dile getirerek "(Casusluğun) Çok sistematik ve geniş ölçekli biçimde, açıkça siyasi stratejinin parçası olarak kullanıldığını söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Yunanistan bu skandalla çalkalanıyor! Avrupa Parlamentosu’ndan Miçotakis’e soğuk duş: Bunlar ilk ifşalar değil

MİÇOTAKİS'E SERT SÖZLER

Raportör, Başbakan Kiryakos Miçotakis'i eleştirerek, Başbakan'ın en azından dinlenen muhalif lider ve AP milletvekili Nikos Andrulakis ile gazeteci Thanasis Kukakis'in dosyaları üzerindeki gizliliği kaldırabileceğinin, resmi bilgilere ulaşımı kolaylaştırıp, olaya ışık tutabileceğinin altını çizdi.

In t' Veld, (Predator casus yazılımını meydana getiren) Intellexa şirketine yönelik sağlıklı bir soruşturma olmadığını; sunuculara, bilgisayarlara el konulmadığını, idarecilerin sorguya çekilmediğini vurgulayarak "Şimdiye kadar kanıtların yok edilmiş olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yunanistan bu skandalla çalkalanıyor! Avrupa Parlamentosu’ndan Miçotakis’e soğuk duş: Bunlar ilk ifşalar değil

SON SKANDALDA İFŞA EDİLEN LİSTE UZAYABİLİR

Yunanistan'da Documento gazetesinin ortaya attığı, siyaset, medya ve iş dünyasından 33 önemli ismin dinlendiği yönündeki iddialarla ilgili soru üzerine Raportör In t' Veld, "Bunlar ilk ifşalar değil. Bir süredir devam ediyor. Bir yıldır şikayetler var. Yetkililerin soruşturmalarında biraz daha fazla acele davranabileceklerini düşünüyorum." diye konuştu.

SON DAKİKA