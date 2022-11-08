Yunanistan bu skandalla çalkalanıyor! Avrupa Parlamentosu’ndan Miçotakis’e soğuk duş: Bunlar ilk ifşalar değil

SON SKANDALDA İFŞA EDİLEN LİSTE UZAYABİLİR

Yunanistan'da Documento gazetesinin ortaya attığı, siyaset, medya ve iş dünyasından 33 önemli ismin dinlendiği yönündeki iddialarla ilgili soru üzerine Raportör In t' Veld, "Bunlar ilk ifşalar değil. Bir süredir devam ediyor. Bir yıldır şikayetler var. Yetkililerin soruşturmalarında biraz daha fazla acele davranabileceklerini düşünüyorum." diye konuştu.