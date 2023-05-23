Giriş Tarihi: 23.05.2023 10:34
Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
10:40
Yunanistan erken seçime mi gidiyor? Miçotakis'ten flaş çağrı: Gözler Çipras'ta...
Yunanistan erken seçime mi gidiyor? Geçtiğimiz gün gerçekleşen seçimleri yüzde 40'ın üzerinde oy alarak birinci tamamlayan Yeni Demokrasi (ND) Partisi'nin lideri Başbakan Kiryakos Miçotakis, hükümeti kurma görevini iade etti. Miçotakis seçimin ikinci turunun yapılması çağrısında bulunsa da Sakelaropulu'nun, seçimi ikinci sırada tamamlayan Radikal Sol Koalisyon-İlerici İttifak'ının (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras'a 3 günlük hükümeti kurma yetkisi vermesi bekleniyor.