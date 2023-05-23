Yunanistan erken seçime mi gidiyor? Miçotakis’ten flaş çağrı: Gözler Çipras’ta...

"ZOR ZAMANLARDA SORUMLULUK ALIP MÜCADELEYİ TERK ETMEMEYİ ÖĞRENDİM"

Çipras ise yayınladığı video mesajda "Zor zamanlarda sorumluluk alıp mücadeleyi terk etmemeyi öğrendim. Buradayım. Ne şimdi terk ediyorum ne de zor bir mücadelenin ortasında." diye konuştu.