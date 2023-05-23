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Haberler Galeri Yunanistan erken seçime mi gidiyor? Miçotakis'ten flaş çağrı: Gözler Çipras'ta...
Giriş Tarihi: 23.05.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 10:40

Yunanistan erken seçime mi gidiyor? Miçotakis'ten flaş çağrı: Gözler Çipras'ta...

Yunanistan erken seçime mi gidiyor? Geçtiğimiz gün gerçekleşen seçimleri yüzde 40'ın üzerinde oy alarak birinci tamamlayan Yeni Demokrasi (ND) Partisi'nin lideri Başbakan Kiryakos Miçotakis, hükümeti kurma görevini iade etti. Miçotakis seçimin ikinci turunun yapılması çağrısında bulunsa da Sakelaropulu'nun, seçimi ikinci sırada tamamlayan Radikal Sol Koalisyon-İlerici İttifak'ının (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras'a 3 günlük hükümeti kurma yetkisi vermesi bekleniyor.

AA
İHA
Yunanistan erken seçime mi gidiyor? Miçotakis’ten flaş çağrı: Gözler Çipras’ta...

Yunanistan'da pazar günü düzenlenen genel seçimin galibi Yeni Demokrasi (ND) Partisi'nin lideri Başbakan Kiryakos Miçotakis, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından kendisine verilen hükümeti kurma görevini iade etti.

Yunanistan erken seçime mi gidiyor? Miçotakis’ten flaş çağrı: Gözler Çipras’ta...

SAATLER SONRA KARAR

Yunanistan'da pazar günü düzenlenen genel seçimi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak birinci tamamlayan Yeni Demokrasi (ND) Partisi'nin lideri Başbakan Kiryakos Miçotakis'e Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından hükümeti kurma görevi verildi. Miçotakis ise saatler sonra Sakelaropulu'ya arayarak hükümeti kurma görevini iade ederek, "Mevcut parlamentodan bir hükümet kurma koşullarının esasen mevcut olmadığını düşünüyorum" dedi.

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Yunanistan erken seçime mi gidiyor? Miçotakis’ten flaş çağrı: Gözler Çipras’ta...

İKİNCİ TUR ÇAĞRISI

Miçotakis'in Sakelaropulu'ya seçimin ikinci turunun 25 Haziran'da yapılması çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Yunanistan erken seçime mi gidiyor? Miçotakis’ten flaş çağrı: Gözler Çipras’ta...

GÖZLER ÇİPRAS'TA

Miçotakis'in kararının ardından Sakelaropulu, seçimi ikinci sırada tamamlayan Radikal Sol Koalisyon-İlerici İttifak'ının (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras'a 3 günlük hükümeti kurma yetkisini verecek.

Yunanistan erken seçime mi gidiyor? Miçotakis’ten flaş çağrı: Gözler Çipras’ta...

"ZOR ZAMANLARDA SORUMLULUK ALIP MÜCADELEYİ TERK ETMEMEYİ ÖĞRENDİM"

Çipras ise yayınladığı video mesajda "Zor zamanlarda sorumluluk alıp mücadeleyi terk etmemeyi öğrendim. Buradayım. Ne şimdi terk ediyorum ne de zor bir mücadelenin ortasında." diye konuştu.

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