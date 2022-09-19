Yunanistan'dan kağıda dökülmemiş kirli anlaşma! Teröristleri "İşime yarar" diye besliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Lavrion'da FETÖ'yü, PKK/YPG'yi, DEAŞ'ı, DHKP-C'yi saklıyorlar, onlara ev sahipliği yapıyorlar. Tüm bunlar görülürken büyük bir gaflet, riyakarlık, ikiyüzlülükle böyle bir şey olmadığını iddia ediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.



