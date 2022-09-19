Giriş Tarihi: 19.09.2022 14:44
Güncelleme Tarihi: 19.09.2022
15:06
Yunanistan'dan kağıda dökülmemiş kirli anlaşma! Teröristleri "İşime yarar" diye besliyor
Yunanistan ile Lavrion teröristleri arasında kağıda dökülmemiş anlaşma: "Gidin, eylem yapın, bağırıp çağırın, sonra otobüslerinize binip dönün"... Lavrion'da FETÖ'yü, PKK/YPG'yi, DEAŞ'ı, DHKP-C'yi saklıyorlar, onlara ev sahipliği yapıyorlar. Tüm bunlar görülürken büyük bir gaflet, riyakarlık, ikiyüzlülükle böyle bir şey olmadığını iddia ediyorlar.