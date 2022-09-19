Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yunanistan'dan kağıda dökülmemiş kirli anlaşma! Teröristleri "İşime yarar" diye besliyor
Giriş Tarihi: 19.09.2022 14:44 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 15:06

Yunanistan'dan kağıda dökülmemiş kirli anlaşma! Teröristleri "İşime yarar" diye besliyor

Yunanistan ile Lavrion teröristleri arasında kağıda dökülmemiş anlaşma: "Gidin, eylem yapın, bağırıp çağırın, sonra otobüslerinize binip dönün"... Lavrion'da FETÖ'yü, PKK/YPG'yi, DEAŞ'ı, DHKP-C'yi saklıyorlar, onlara ev sahipliği yapıyorlar. Tüm bunlar görülürken büyük bir gaflet, riyakarlık, ikiyüzlülükle böyle bir şey olmadığını iddia ediyorlar.

BETÜL USTA
Yunanistan’dan kağıda dökülmemiş kirli anlaşma! Teröristleri İşime yarar diye besliyor

Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine kucak açan Yunanistan'ın Avrupa'nın göbeğinde terörist besleme merkezi haline gelen, başkent Atina'ya yaklaşık bir saat uzaklıktaki Lavrion Kampı'nda örgüt militanlarına silahlı eğitim veriliyor. Atina, "mülteci kampı" olduğunu iddia ederek meşrulaştırmaya çalıştığı terör kuluçka merkezi Lavrion ile Türkiye'ye rahatsızlık vermeyi amaçlıyor.

Yunanistan’dan kağıda dökülmemiş kirli anlaşma! Teröristleri İşime yarar diye besliyor

Türk yetkililer, kampın terörist yuvası olduğunu kanıtlayan fotoğraflar ile istihbari bilgi-belgeleri sunarken, Yunanistan inkar yolunu seçiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yunanistan’dan kağıda dökülmemiş kirli anlaşma! Teröristleri İşime yarar diye besliyor

Diplomatik kaynaklar, Yunanistan'ın "Türklerin düşmanıysa iyidir, besleyeyim günün birinde Türklerin canını yakmak için kullanabilirim" anlayışıyla kampı işler halde tuttuğunu ifade ediyor. Ankara, Yunanistan'ı "Terörist beslemek karlı bir şey değil. Yaptığınız hamleler gün gelir sizi de vurur" sözleriyle uyarıyor.

Yunanistan’dan kağıda dökülmemiş kirli anlaşma! Teröristleri İşime yarar diye besliyor

Etrafı yüksek duvarlarla çevrili olan kampta sayısı günden güne değişse de 500'den fazla teröristin olduğu ifade ediliyor. Lavrion, MİT ve Emniyet tarafından yakından takip ediliyor.

Yunanistan’dan kağıda dökülmemiş kirli anlaşma! Teröristleri İşime yarar diye besliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Lavrion'da FETÖ'yü, PKK/YPG'yi, DEAŞ'ı, DHKP-C'yi saklıyorlar, onlara ev sahipliği yapıyorlar. Tüm bunlar görülürken büyük bir gaflet, riyakarlık, ikiyüzlülükle böyle bir şey olmadığını iddia ediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.


SON DAKİKA