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Haberler Galeri Yunanistan karıştı! Sağlık Bakanı'nın babasının mahkemede yaptığı hareket ülke gündemine oturdu
Giriş Tarihi: 11.10.2022 16:03 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 16:03

Yunanistan karıştı! Sağlık Bakanı'nın babasının mahkemede yaptığı hareket ülke gündemine oturdu

Yunanistan'da Neo-Nazilere verdiği destekle bilinen Altın Şafak suç örgütünün davası sırasında ülkenin Sağlık Bakanı Thanos Plevris'in babasının mahkemede yaptığı Nazi selamı ülkeyi karıştırdı.

Yunanistan karıştı! Sağlık Bakanı’nın babasının mahkemede yaptığı hareket ülke gündemine oturdu

Yunanistan'da Neo-Nazi Altın Şafak suç örgütünün davasında ülke resmen karıştı. Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris'in babasının mahkemedeki hareketi olay yarattı.

Yunanistan karıştı! Sağlık Bakanı’nın babasının mahkemede yaptığı hareket ülke gündemine oturdu

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda Altın Şafak davasında suç örgütü yöneticisi Yannis Lagos'un avukatı Kostas Plevris, sözlerine Nazi selamı vererek başladı.

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Yunanistan karıştı! Sağlık Bakanı’nın babasının mahkemede yaptığı hareket ülke gündemine oturdu

Bu sırada ise Naziler tarafından öldürülen Pavlos Fyssas'ın annesi tanık kürüsünde bulunuyordu.

Yunanistan karıştı! Sağlık Bakanı’nın babasının mahkemede yaptığı hareket ülke gündemine oturdu

Yunan basınında çıkan haberlere göre Plevris Nazi selamı verdikten sonra mahkeme salonu resmen buz kesti. Hatta salonda bazı kişiler bu durumu protesto etti.

Yunanistan karıştı! Sağlık Bakanı’nın babasının mahkemede yaptığı hareket ülke gündemine oturdu

Tartışmalar alevlenmişken Sağlık Bakanı Plevris, bugün bir açıklama yayınlayıp kamuoyundan özür diledi. Bakan, "Babam, demokrasi izin verdiği sürece ideolojisini asla saklamadı." dedi.

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