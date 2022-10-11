Yunanistan karıştı! Sağlık Bakanı’nın babasının mahkemede yaptığı hareket ülke gündemine oturdu

Yunanistan'da Neo-Nazi Altın Şafak suç örgütünün davasında ülke resmen karıştı. Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris'in babasının mahkemedeki hareketi olay yarattı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda Altın Şafak davasında suç örgütü yöneticisi Yannis Lagos'un avukatı Kostas Plevris, sözlerine Nazi selamı vererek başladı. Bu sırada ise Naziler tarafından öldürülen Pavlos Fyssas'ın annesi tanık kürüsünde bulunuyordu. Yunan basınında çıkan haberlere göre Plevris Nazi selamı verdikten sonra mahkeme salonu resmen buz kesti. Hatta salonda bazı kişiler bu durumu protesto etti. Tartışmalar alevlenmişken Sağlık Bakanı Plevris, bugün bir açıklama yayınlayıp kamuoyundan özür diledi. Bakan, 'Babam, demokrasi izin verdiği sürece ideolojisini asla saklamadı.' dedi. Plevris konuşmasına 'Verdiği selam iki neden dolayı ciddi anlamda eleştiri sebebi. İlki bunun bir mahkeme salonunda olması ikincisi de çocuğu Naziler tarafından öldürülen bir annenin yanında yapılmış olması' diyerek bunun çok üzücü ve aşağılayıcı olduğunu dile getirdi. Yunanistan, geçtiğimiz sene Neo-Nazi destekçisi olduğu bilinen Altın Şafak Partisi'nin suç örgütü olduğuna karar vermişti. Davada partinin kurucusu ve lideri de bulunan Nikos Michaloliakos da dahil olmak üzere 18 eski vekil yargılandı.