Giriş Tarihi: 17.12.2022 12:54
Güncelleme Tarihi: 17.12.2022
13:01
Yunanistan ve ABD'nin yeni planı! İkinci bir kalıcı üs: Yunan basınından skandal sözler...
Gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırması ile Türkiye ile gerilimi tırmandıran Yunanistan, ülkedeki ABD üslerine bir yenisini katıyor. Girit'e daha fazla askeri takviyede bulunup daha fazla savaş gemisi barındırabilmek için Souda Donanma Deniz Üssü'nün modernizasyonu Yunan medyasının gündeminde... Pentagon'un planlarının yazıldığı haberde, Türkiye ile ilgili skandal ifadeler yer aldı.