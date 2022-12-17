Yunanistan ve ABD’nin yeni planı! İkinci bir kalıcı üs: Yunan basınından skandal sözler...

Pentagon'un planları arasında Salamis Deniz Üssü ile yaklaşık olarak aynı altyapı ve destek kapasitesine sahip olan Souda Deniz Üssü'nün iyileştirilmesi ve genişletilmesinin yer aldığı ve burada kalıcı bir üs oluşturulacağı ifade edildi.