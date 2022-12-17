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Haberler Galeri Yunanistan ve ABD'nin yeni planı! İkinci bir kalıcı üs: Yunan basınından skandal sözler...
Giriş Tarihi: 17.12.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 13:01

Yunanistan ve ABD'nin yeni planı! İkinci bir kalıcı üs: Yunan basınından skandal sözler...

Gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırması ile Türkiye ile gerilimi tırmandıran Yunanistan, ülkedeki ABD üslerine bir yenisini katıyor. Girit'e daha fazla askeri takviyede bulunup daha fazla savaş gemisi barındırabilmek için Souda Donanma Deniz Üssü'nün modernizasyonu Yunan medyasının gündeminde... Pentagon'un planlarının yazıldığı haberde, Türkiye ile ilgili skandal ifadeler yer aldı.

Yunanistan ve ABD’nin yeni planı! İkinci bir kalıcı üs: Yunan basınından skandal sözler...

Yunanistan kışkırtmaya devam ediyor. Girit'e daha fazla askeri takviyede bulunulacağını yazan Yunan medyası, ABD Savunma Bakanlığı'nin (Pentagon) planları arasında Souda Üssü'ne kalıcı bir üs oluşturmanın yer aldığı bilgisini verdi. Türkiye Libya mutabakatı nedeniyle Yunanistan'ın tehlike ile karşı karşıya olduğu iddia edildi.

Yunanistan ve ABD’nin yeni planı! İkinci bir kalıcı üs: Yunan basınından skandal sözler...

'Girit'in nasıl bir uçak gemisine dönüştürüleceğini' anlatan Yunan basını, Fransa'dan teslim alınan Belharra fırkateynlerine dikkat çekti ve gölgede Silahlı Kuvvetlerin askeri varlığının güçlendirileceğini belirtti.

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Yunanistan ve ABD’nin yeni planı! İkinci bir kalıcı üs: Yunan basınından skandal sözler...

Türkiye- Libya mutabakatından duyulan rahatsızlığı bir kez daha dile getiren gazete, bölgede yaşanan gelişmeler sonrası bunun stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Yunanistan ve ABD’nin yeni planı! İkinci bir kalıcı üs: Yunan basınından skandal sözler...

Pentagon'un planları arasında Salamis Deniz Üssü ile yaklaşık olarak aynı altyapı ve destek kapasitesine sahip olan Souda Deniz Üssü'nün iyileştirilmesi ve genişletilmesinin yer aldığı ve burada kalıcı bir üs oluşturulacağı ifade edildi.

Yunanistan ve ABD’nin yeni planı! İkinci bir kalıcı üs: Yunan basınından skandal sözler...

TÜRKİYE'Yİ HEDEF GÖSTERDİ

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'a göre burada kalıcı bir üs oluşturulması, Akdeniz'de operasyonel faaliyetlerin genişlemesine imkan verecek öte yandan Türkiye ile yaşana gerilim nedeniyle zorunlu bir ihtiyaç....

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