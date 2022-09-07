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Haberler Galeri Yunanistan yine bildiğiniz gibi: Türkiye'yi Batılı ülkelere şikayet ettiler! Fransa'dan Yunanistan'a kalkan...
Giriş Tarihi: 07.09.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 10:47

Yunanistan yine bildiğiniz gibi: Türkiye'yi Batılı ülkelere şikayet ettiler! Fransa'dan Yunanistan'a kalkan...

Yunanistan Türk F-16'larına radar kilidi atarak iki ülke arasında gerilimi tırmandırmıştı. Başkan Erdoğan bu yaşananlara çok sert tepki göstermiş, Tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır" ifadelerini kullanmıştı. Yunanistan'da Başkan Erdoğan'ın sözleri yankılanırken Yunanistan Cumurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Başbakanı Miçotakis'ten skandal sözler geldi. Türkiye'yi yine Avrupa'ya şikayet eden Yunanistan'a Fransa kalkan oldu.

Yunanistan yine bildiğiniz gibi: Türkiye’yi Batılı ülkelere şikayet ettiler! Fransa’dan Yunanistan’a kalkan...

Türk F-16'larına Yunanistan tarafından yapılan taciz gerilimi iyice tırmandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu durumun ardından Yunanistan'a net uyarıda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerini yineledi. Yunanistan'da paniğe neden olan bu sözlerin ardından Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropouloui Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'yi yine Batılı ülkelere şikayet etti.

Yunanistan yine bildiğiniz gibi: Türkiye’yi Batılı ülkelere şikayet ettiler! Fransa’dan Yunanistan’a kalkan...

Başkan Erdoğan dün Bosna Hersek ziyareti sırasında; 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözünün hatırlatılması üzerine "Yunanistan'ın bu adımları atması hayra alamet değil. Tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. Sabrın sonu geldiği anda sabrın sonu selamettir. " ifadelerini kullandı. Yunan basınında bu açıklamalar gündem oldu.

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Yunanistan yine bildiğiniz gibi: Türkiye’yi Batılı ülkelere şikayet ettiler! Fransa’dan Yunanistan’a kalkan...

Proto Thema'da yer alan haberde Başkan Erdoğan'ın 1974'te yaşanan Kıbrıs harekatına gönderme yaparak "Bir gece ansızın gelebiliriz " ifadesini bir kez daha kullandığını belirtti.

Yunanistan yine bildiğiniz gibi: Türkiye’yi Batılı ülkelere şikayet ettiler! Fransa’dan Yunanistan’a kalkan...

Kathimerini Yunanistan'ın F-16'lara radar kilidi atıldığını yine yalanlayarak Başkan Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gidebiliriz' sözlerine yer verdi.

Yunanistan yine bildiğiniz gibi: Türkiye’yi Batılı ülkelere şikayet ettiler! Fransa’dan Yunanistan’a kalkan...

Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Atina'da bir araya gelen Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Yunanistan'a destek açıklamasında bulundu.

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