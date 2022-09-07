Giriş Tarihi: 07.09.2022 10:47
Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
10:47
Yunanistan yine bildiğiniz gibi: Türkiye'yi Batılı ülkelere şikayet ettiler! Fransa'dan Yunanistan'a kalkan...
Yunanistan Türk F-16'larına radar kilidi atarak iki ülke arasında gerilimi tırmandırmıştı. Başkan Erdoğan bu yaşananlara çok sert tepki göstermiş, Tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır" ifadelerini kullanmıştı. Yunanistan'da Başkan Erdoğan'ın sözleri yankılanırken Yunanistan Cumurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Başbakanı Miçotakis'ten skandal sözler geldi. Türkiye'yi yine Avrupa'ya şikayet eden Yunanistan'a Fransa kalkan oldu.