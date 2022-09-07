Yunanistan yine bildiğiniz gibi: Türkiye’yi Batılı ülkelere şikayet ettiler! Fransa’dan Yunanistan’a kalkan...

Türk F-16'larına Yunanistan tarafından yapılan taciz gerilimi iyice tırmandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu durumun ardından Yunanistan'a net uyarıda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerini yineledi. Yunanistan'da paniğe neden olan bu sözlerin ardından Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropouloui Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'yi yine Batılı ülkelere şikayet etti.