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Haberler Galeri Yunanistan'da Abdülhamid Han paniği bitmek bilmiyor! Yeni bir iddiaları var...
Giriş Tarihi: 25.08.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 09:53

Yunanistan'da Abdülhamid Han paniği bitmek bilmiyor! Yeni bir iddiaları var...

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın beşinci büyük gemisi olan Abdülhamid Han Yunanistan'ın uykularını kaçırmayı sürdürüyor. Göreve başlayacağının duyurulmasının ardından alarm durumuna geçen ülke Türkiye'nin her adımını anbean takip ediyor. Abdülhamid Han'ın Yörükler 1 kuyusunda ilk etap görevine başlamasının ardından gözler bu kez de 2. etap bölgesine çevrildi.

Yunanistan’da Abdülhamid Han paniği bitmek bilmiyor! Yeni bir iddiaları var...

9 Ağustos tarihinde göreve başlayan Abdülhamid Han Yunanistan'da gündem olmayı sürdürüyor. Sefere çıkacağının duyurulmasıyla birlikte her hareketini takip eden Yunanistan, Abdülhamid Han sondaj gemisinin ikinci etap çalışma bölgesini mercek altına aldı.

Yunanistan’da Abdülhamid Han paniği bitmek bilmiyor! Yeni bir iddiaları var...

Abdülhamid Han, göreve başlamadan önce Doğu Akdeniz'deki seyrine ilişkin farklı senaryoları gündemine taşıyan Ta Nea gazetesi ikinci etap bölgesi için de yeni bir senaryo ortaya attı.

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Yunanistan’da Abdülhamid Han paniği bitmek bilmiyor! Yeni bir iddiaları var...

Yunan gazetesi, Türkiye'nin uluslararası anlaşmaları ihlal edeceği iddialarını sürdürürüken Abdülhamid Han'ın ikinci aşamada Kıbrıs MEB'inin 6. parseline yöneleceğini iddia etti.

Yunanistan’da Abdülhamid Han paniği bitmek bilmiyor! Yeni bir iddiaları var...

Yapılan enerji anlaşmalarına atıfta bulunan gazete, Türkiye'yi Kuzey Kıbrıs'ta işgalci olarak göstermekte beis görmeyip bu bölgeye bir kez daha sondaj gemisi göndereceğini dile getirdi.

Yunanistan’da Abdülhamid Han paniği bitmek bilmiyor! Yeni bir iddiaları var...

Yunan gazetesinin bu iddiaları talyan ENI ve Fransız Total enerji şirketlerinin, Güney Kıbrıs Rum kesiminin sözde münhasır ekonomik bölgesindeki (MEB) 6. parselinde yaptıkları sondaj çalışmalarında yeni bir doğal gaz yatağının keşfedildiği iddia edilmesinin ardından geldi.

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