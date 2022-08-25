Giriş Tarihi: 25.08.2022 09:53
Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
09:53
Yunanistan'da Abdülhamid Han paniği bitmek bilmiyor! Yeni bir iddiaları var...
Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın beşinci büyük gemisi olan Abdülhamid Han Yunanistan'ın uykularını kaçırmayı sürdürüyor. Göreve başlayacağının duyurulmasının ardından alarm durumuna geçen ülke Türkiye'nin her adımını anbean takip ediyor. Abdülhamid Han'ın Yörükler 1 kuyusunda ilk etap görevine başlamasının ardından gözler bu kez de 2. etap bölgesine çevrildi.