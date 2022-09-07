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Haberler Galeri Yunanistan'da işler karıştı: Miçotakis için yolun sonu mu?
Giriş Tarihi: 07.09.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 09:19

Yunanistan'da işler karıştı: Miçotakis için yolun sonu mu?

Son dönemlerde Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini artıran Yunanistan'da işler karıştı. İç politika da telekulak skandalı patlak veren ülkede erken seçim gündemde... Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Öte yandan ülkede yapılan güncel bir kamuoyu araştırması çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi.

AA
Yunanistan’da işler karıştı: Miçotakis için yolun sonu mu?

Yunanistan'da işler karıştı. Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in gelecek yılın bütçesi için yapılacak görüşmelerden önce erken seçime gidebileceğini söyledi.

Yunanistan’da işler karıştı: Miçotakis için yolun sonu mu?

Yunan devlet ajansı AMNA'nın haberine göre, Çipras, partisinin siyasi sekreterliğine hitabında genel seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Yunanistan’da işler karıştı: Miçotakis için yolun sonu mu?

MİÇOTAKİS'E BASKI SÜRÜYOR

Normal görev süresi temmuz 2023'te dolacak Miçotakis'in, gelecek yılın bütçesini masaya yatırmadan önce erken seçime gitmek için seçim yasasında değişiklik tasarladığını öne süren Çipras, hem ülkedeki telefon dinleme skandalının hem de ülkedeki genel ekonomik zorlukların Miçotakis'e baskı oluşturduğunun altını çizdi.

Yunanistan’da işler karıştı: Miçotakis için yolun sonu mu?

Yunanistan'da son genel seçim temmuz 2019'da düzenlenmişti. Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi (YDP) yüzde 39,85 oy oranı ile 300 sandalyeli parlamentoda 158 sandalyenin sahibi olarak tek başına iktidara gelmişti.

Yunanistan’da işler karıştı: Miçotakis için yolun sonu mu?

MİÇOTAKİS'E HALK DESTEĞİ AZALIYOR

Ülkede yapılan güncel bir kamuoyu araştırması, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetine halk desteğinin azaldığını ortaya koymuştu.

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