Giriş Tarihi: 07.09.2022 09:07
Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
09:19
Yunanistan'da işler karıştı: Miçotakis için yolun sonu mu?
Son dönemlerde Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini artıran Yunanistan'da işler karıştı. İç politika da telekulak skandalı patlak veren ülkede erken seçim gündemde... Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Öte yandan ülkede yapılan güncel bir kamuoyu araştırması çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi.