Yunanistan’da işler karıştı: Miçotakis için yolun sonu mu?

MİÇOTAKİS'E BASKI SÜRÜYOR

Normal görev süresi temmuz 2023'te dolacak Miçotakis'in, gelecek yılın bütçesini masaya yatırmadan önce erken seçime gitmek için seçim yasasında değişiklik tasarladığını öne süren Çipras, hem ülkedeki telefon dinleme skandalının hem de ülkedeki genel ekonomik zorlukların Miçotakis'e baskı oluşturduğunun altını çizdi.