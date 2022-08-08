Giriş Tarihi: 08.08.2022 11:50
Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
12:25
Yunanistan'ın uykularını kaçıracak! Abdülhamid Han için geri sayım başladı: Yunan basını 3 senaryoyu gündemine taşıdı
Türkiye'nin 9 Ağustos'ta göreve başlayacak olan dördüncü sondaj gemisi, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rus Yönetimi'nde paniğe neden olmaya devam ediyor. Yunanistan'ın uykularını kaçıran Abdülhamid Han sondaj gemisi anbean takip ediliyor. Yunan basını, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın beşinci büyük gemisi olan Abdülhamid Han için 3 senaryoyu gündemine taşıdı...