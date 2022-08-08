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Haberler Galeri Yunanistan'ın uykularını kaçıracak! Abdülhamid Han için geri sayım başladı: Yunan basını 3 senaryoyu gündemine taşıdı
Giriş Tarihi: 08.08.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 12:25

Yunanistan'ın uykularını kaçıracak! Abdülhamid Han için geri sayım başladı: Yunan basını 3 senaryoyu gündemine taşıdı

Türkiye'nin 9 Ağustos'ta göreve başlayacak olan dördüncü sondaj gemisi, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rus Yönetimi'nde paniğe neden olmaya devam ediyor. Yunanistan'ın uykularını kaçıran Abdülhamid Han sondaj gemisi anbean takip ediliyor. Yunan basını, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın beşinci büyük gemisi olan Abdülhamid Han için 3 senaryoyu gündemine taşıdı...

Yunanistan’ın uykularını kaçıracak! Abdülhamid Han için geri sayım başladı: Yunan basını 3 senaryoyu gündemine taşıdı

Yunanistan'da gündem Abdülhamid Han... Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın ilk görevi öncesinde son hazırlıklar tamamladı. Göreve çıkması için geri sayım başlayan Abdülhamid Han Yunanistan tarafından anbean takip ediliyor.

Yunanistan’ın uykularını kaçıracak! Abdülhamid Han için geri sayım başladı: Yunan basını 3 senaryoyu gündemine taşıdı

ATİNA MERCEK ALTINA ALDI

Yunan Kathimerini gazetesi, 'Türk sondaj gemisinin üç olası rotası' başlıklı haberinde Atina'nın Abdülhamid Han'ın Doğu Akdeniz'deki seyrine ilişkin farklı senaryoları mercek altına aldığı yazıldı.

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Yunanistan’ın uykularını kaçıracak! Abdülhamid Han için geri sayım başladı: Yunan basını 3 senaryoyu gündemine taşıdı

Haberde, Abdülhamid Han'ın izleyeceği rota için 3 senaryoya yer verildi. Gazete en olası senaryo olarak Kıbrıs'ın kuzeyini işaret etti.

Yunanistan’ın uykularını kaçıracak! Abdülhamid Han için geri sayım başladı: Yunan basını 3 senaryoyu gündemine taşıdı

BİRİNCİ SENARYO

Haberde, sondaj için en olası alanların ilk sırasında KKTC'nin kuzeyinde kıta sahanlığı içinde yer alan bölge gösterildi.

Yunanistan’ın uykularını kaçıracak! Abdülhamid Han için geri sayım başladı: Yunan basını 3 senaryoyu gündemine taşıdı

İKİNCİ SENARYO

Kıbrıs'ın güneybatısı ikinci senaryo olarak gösterildi.

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