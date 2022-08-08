Yunanistan’ın uykularını kaçıracak! Abdülhamid Han için geri sayım başladı: Yunan basını 3 senaryoyu gündemine taşıdı

Yunanistan'da gündem Abdülhamid Han... Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın ilk görevi öncesinde son hazırlıklar tamamladı. Göreve çıkması için geri sayım başlayan Abdülhamid Han Yunanistan tarafından anbean takip ediliyor.