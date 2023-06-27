Yunanistan’ın uykularını kaçıran 2 konu: TCG İstanbul ve Mavi Vatan

Türkiye'nin attığı her adımı takip eden Yunanistan'ın yeni gündemi TCG İstanbul... Yunan basını Türkiye'nin TCG İstanbul ile Yunanistan'a bir mesaj verdiği ifade edildi. TCG İstanbul'un önemli bir rolü olduğunu yazan GeoStratigika, Türk firkateyni İstanbul'un, Mavi Vatan'ın geleceği için önemli olduğunu belirtti. Bu geminin MİLGEM projesinin Ada korvet programı genişletmesinin bir parçası olduğu söylenen haberde, elektronik sistemlerin büyük bir bölümünün yerli üretim olmasının da büyük değer taşıdığı yazıldı. Fırkateynin denizaltı karşıtı harp, deniz savunması, gözetleme, keşif devriyesi ve hedef tespit kabiliyetine sahip olduğu belirtildi. Milli geminin boyunun aynı sınıfındaki gemilere göre daha uzun olduğu ifade edildi.