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Haberler Galeri Yunanistan'ın uykularını kaçıran 2 konu: TCG İstanbul ve Mavi Vatan
Giriş Tarihi: 27.06.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 13:36

Yunanistan'ın uykularını kaçıran 2 konu: TCG İstanbul ve Mavi Vatan

Seçim gündemini atlatan Yunanistan'da basın TCG İstanbul'u yakın markajına aldı. Türkiye'nin TCG İstanbul ile Yunanistan'a mesaj gönderdiğini yazan Yunan medyası 'Mavi Vatan' planı bir kez daha devreye sokuluyor' dedi.

Yunanistan’ın uykularını kaçıran 2 konu: TCG İstanbul ve Mavi Vatan

Türkiye'nin attığı her adımı takip eden Yunanistan'ın yeni gündemi TCG İstanbul... Yunan basını Türkiye'nin TCG İstanbul ile Yunanistan'a bir mesaj verdiği ifade edildi.

Yunanistan’ın uykularını kaçıran 2 konu: TCG İstanbul ve Mavi Vatan

TCG İstanbul'un önemli bir rolü olduğunu yazan GeoStratigika, Türk firkateyni İstanbul'un, Mavi Vatan'ın geleceği için önemli olduğunu belirtti.

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Yunanistan’ın uykularını kaçıran 2 konu: TCG İstanbul ve Mavi Vatan

Bu geminin MİLGEM projesinin Ada korvet programı genişletmesinin bir parçası olduğu söylenen haberde, elektronik sistemlerin büyük bir bölümünün yerli üretim olmasının da büyük değer taşıdığı yazıldı.

Yunanistan’ın uykularını kaçıran 2 konu: TCG İstanbul ve Mavi Vatan

Fırkateynin denizaltı karşıtı harp, deniz savunması, gözetleme, keşif devriyesi ve hedef tespit kabiliyetine sahip olduğu belirtildi.

Yunanistan’ın uykularını kaçıran 2 konu: TCG İstanbul ve Mavi Vatan

Milli geminin boyunun aynı sınıfındaki gemilere göre daha uzun olduğu ifade edildi.

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