Yunanistan’ın uykularını kaçıran 2 konu: TCG İstanbul ve Mavi Vatan

Giriş Tarihi: 27.06.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 13:36

Seçim gündemini atlatan Yunanistan'da basın TCG İstanbul'u yakın markajına aldı. Türkiye'nin TCG İstanbul ile Yunanistan'a mesaj gönderdiğini yazan Yunan medyası 'Mavi Vatan' planı bir kez daha devreye sokuluyor' dedi.